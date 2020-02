Chystá se monstrum. Nejvýkonnější model grafické karty od Intelu bude mít TDP až 500 W

Intel tento rok představí portfolio vlastních samostatných grafických karet s označením Xe. Zatím je k dispozici málo oficiálních informací, ale postupně uniká mnoho detailů, které zatím nejsou veřejné.

Tentokrát se objevily díky webu Digital Trends detaily k nejvýkonnějším modelům grafických karet řady He HP, které budou určené pro servery a datacentra. Intel v tomto případě bude podporovat několik samostatných čipů na jedné kartě, takže budou verze s jedním nebo až se čtyřmi čipy.

Zatímco s jedním čipem bude spotřeba karty 75 W nebo 150 W, se dvěma už to bude 300 W a se čtyřmi dokonce 400 W nebo 500 W. Čtyřčipové varianty budou rovněž vyžadovat zvýšené napětí místo 12 V rovnou 48 V. Zatím se spekuluje, kolik exekučních jednotek bude jeden čip mít, ale předpokládá se, že by to mohlo být 128 EU.

Čip by měl být kombinovaný s rychlou pamětí HBM2E, kterou zajistí Samsung a karta bude podporovat rychlejší rozhraní CPI Express 4.0. I když Intel ještě u produktů pro koncové zákazníky toto rozhraní nemá, pro segment serverů již bude k dispozici.

V oblasti koncových zařízení jsou největší očekávání kvůli tomu, že pokud se Intelu opravdu podařilo postavit výkonnou grafiku pro hry, dostane Nvidia a AMD po mnoha letech další konkurenci na trhu.