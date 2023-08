Chybí vám TweetDeck? Tohle je nejbližší bezplatná náhrada, na kterou jsme zatím přišli

Také jste Twitter/X sledovali přes Tweetdeck? Byl to komplexní klient pro více účtů, ve sloupcích jste viděli obsah tak, jak jste chtěli (ne jak poručil algoritmus). Jenže z bezplatného Tweetdecku je placený X Pro a ani ten není ideální.



Tweetdeck byl skvělý nástroj pro náročné.

Firma hledá příjmy, takže se snaží, aby placený X Pro nešlo obejít. Tzn s hledáním alternativ to bude složité. Jestli máte tip/návod, jak nahradit Tweetdeck, diskuze je vám k dispozici. Tady je workaround, který jsem vymyslel. Ve zkratce: V prohlížeči otevřu své standardní Lists/Seznamy z X do samostatných tabů, jedním dolňkem je rozložím na obrazovce, druhý doplněk je na pozadí refreshuje.



Můj workaround. Výsledek vypadá takto.

Návod

Pracuji s Chromem, ale principy jsou univerzální a budou fungovat i v jiných browserech, jde jen o to dohledat vyhovující doplňky. Nezaměřuji se na pokročilou správu několika účtů, spíše na přehlednou konzumaci obsahu z vícero zdrojů.

1) Na adrese twitter.com/vaše uživatelské jméno/lists si poskládejte seznamy twitterových účtů, které chcete sledovat v jednotlivých sloupcích. Jestli jste dříve používali TweetDeck, už takové seznamy máte.

2) Dejte si odkazy/záložky na jednotlivé seznamy do složky na liště Chromu.



Výsledek bude vypadat nějak takhle.

3) V novém okně Chromu otevřete všechny záložky z této složky.



CTRL+levé tlačítko myši, nebo klikněte pravým a vyberte položku z kontextového menu

4) Nainstalujte doplněk Tab Resize, v něm si vytvořte tlačítko pro požadovaný počet sloupců vašeho „workaround tweetdecku“. Pro 24" fullHD displej se jako ideál jeví čtyři sloupce/okna, ale záleží na nastavení Windows, rozlišení a velikosti displeje.



Nový layout vytvoříte pluskem, pak se objeví nahoře v liště.

5) Klikněte na Tab Resize a připravené tlačítko, v mém případě 4×1. Otevřené taby s jednotlivými Seznamy se rozhodí do samostatných oken a vyplní celý displej.

Automatická aktualizace obsahu

Nainstalujte doplněk Auto Refresh Plus.



…v něm nastavte interval, po kterém se mají stránky/sloupce obnovit (na screenshotu mám 5 minut)...



...a vložte URL adresy svých Seznamů/Lists z Twitteru/X do okna Auto Start – to zajistí, že nebudete muset aktivovat doplněk při každém otevření vašeho workaround tweetdecku.

Hotovo

Toto řešení není dokonalé. Je rozložené na konkrétním displeji, když se s notebookem odpojíte, layout se rozhází. Také vám nová čtyři okna znepřehlední systémovou nabídku se spuštěnými aplikacemi (Alt+Tab). V oknech jsou prvky, které jen zabírají místo – různé lišty, hlavička každého ze seznamů… I to se dá řešit doplňkem, který by sahal do kódu stránky, ale to už je jiný příběh.

Popsaný postup je relativně jednoduchý a dá se s ním žít. Jestli vymyslíte něco lepšího, dejte vědět v diskuzi.