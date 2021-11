Chyba v instalátoru umožňuje zisk zvýšených oprávnění, varuje Cisco. Týká se Windows 10 i 11

** Dlouho jsme si mysleli, že trpasličí galaxie krouží po oběžných drahách kolem Mléčné dráhy už dlouhé miliardy let ** Nejspíš to ale byl omyl ** Vplývá to z nových analýz pohybů těchto galaxií, které bylo možné udělat díky datům shromážděným observatoří Gaia