Chucpe sociálních sítí. Dominují reklamnímu byznysu a teď si ještě nechají platit. Dáte jim své peníze?

Jak nastavit předplatné

Kromě odstranění reklamy sociální sítě používají další dva mechanismy, kterými se snaží uživatele přimět zaplatit co nejvyšší předplatné. Tím prvním je vytvoření balíčku; kromě chtěného odstranění reklamy tam přidají i další funkce, které uživatel nevyužije, ale připlácí za ně. Tím druhým je odebíráním zcela základních funkcí z bezplatné verze, například proč YouTube neumožňuje přehrávání na mobilu v malém okně, když to třeba Twitch umí?

U YouTube Premium musíte dnes zaplatit i za Music Premium či přehrávání na mobilu s vypnutou obrazovkou. Uživatelům i samotné platformě by pomohlo, kdyby tohle bylo mezi základními funkcemi. Snížil by se datový tok, který by se mohl omezit pouze přenosem zvuku. Síť by potom mohla vytvořit smysluplné tarify, levnější by zahrnoval pouze omezení reklam, ten vyšší by umožnil i vyšší kvalitu videa (bezplatné maximum by bylo třeba 4K 30 fps či 1 440p 60 fps) i audia, dále i HDR obsah a zahrnoval by třeba Music Premium.

X nabízí tři tarify, ale z uživatelského pohledu jsou kompletně převrácené. Odstranění reklamy se nachází v nejdražším balíčku spolu s nástrojem pro tvůrce obsahu. Z uživatelského pohledu by měl nejlevnější balíček pouze odstranit reklamu, prostřední by měl dále přinést rozšířené možnosti pro aktivní uživatele a nejvyšší balíček by měl být udělaný na míru tvůrcům obsahu. Klíčem jsou běžní uživatelé, kterých je nejvíce, ale také často potřebují jen několik málo základních funkcí.