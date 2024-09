Chromebooky využijí lokální AI čipy. Google ukázal první funkce, Magic Editor má být Photoshop pro každého

Intel 3. září večer představil očekávané procesory Lunar Lake, které nabídnou výkonný AI akcelerátor. Dopředu jsme věděli, že ho výrobci použijí v počítačích s certifikací Copilot+. Na tiskové konferenci však vystoupil také John Solomon z Googlu. Prozradil, že nabídne AI funkce na Chromeboocích Plus.

Google v tomto měsíci uvolní Help Me Read, které si na akci Intelu odbylo premiéru. Bude to pomocník pro organizaci informací v tom smyslu, že např. vytáhne důležité informace z e-mailů. Budete vědět, na čem jste se s kým domluvili, jestli vás čeká termín apod. Help Me Read bude tedy dostupné minimálně v Gmailu.

Další novinkou bude Magic Editor, s nímž snadno upravíte fotografie, aniž byste museli umět ovládat Photoshop. Jednoduše označíte oblast a odehraje se změna. Informace jsou zatím opravdu kusé, ale podle ukázky nebudeme editor instruovat psaním.



Nabídne pár funkcí, Solomon mluvil o ostření rozmazaných fotek nebo ořezu objektů, s nimiž pak můžete dále manipulovat. Třeba je zvětšíte. A teď to hlavní, co nejspíš tušíte. Přestože se bavíme o Googlu a webových aplikacích, tak popsané funkce budou poháněné lokálním AI akcelerátorem. Třeba tím v procesorech Lunar Lake, které se oficiálně nazývají Intel Core Ultra Series 2.

V tuto chvíli není jasné, jestli se funkce podívají za hranice chromebooků třídy Plus. Ve Windows 11 AI akcelerátor zajistí chod funkcí jako Recall, ačkoli zrovna ten oproti původnímu plánu dorazí později. Veřejné testování začne až v říjnu. Microsoft nově přislíbil, že počítače s procesory od AMD a Intelu AI funkce využijí od listopadu. Půjde o všechny funkce, vyjma Recallu, který bude k dispozici jen v testovací verzi.

Zdroje: Intel / YouTube | Windows Experience Blog