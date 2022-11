Chromebooky a videohry už jdou dohromady. Vychází pro ně betaverze Steamu

Možnosti hraní her v operačním systému Chrome OS se za posledních deset let značně posunuly. To, co zpočátku vypadalo jako nemožné – kromě čehokoli, co se dá hrát v prohlížeči – se vyvinulo doslova v roh hojnosti skoro až netušených možností.

Uživatelé Chromebooků dnes mohou hrát nejrůznější hry pro Android nebo využítvat platformy pro streamování her. V dubnu byl v kanálu Chrome OS Dev uvolněn Steam pro Chrome OS v rané alfa verzi. Ve čtvrtek 3. listopadu se vývoj posunul o další krůček vpřed vydáním beta verze, což znamená podstatný krok směrem k lokálnímu hraní.

Steam pro Chrome OS

O přechodu do stádia beta verze se šušká již nějakou dobu, což ale tomuto důležitému kroku nijak neubírá na zajímavosti. Téměř sedm měsíců po vydání alfa verze klienta služby Steam se nyní může zapojit každý, kdo používá Chrome OS ve verzi 108.0.5359.24 nebo vyšší.

V době uvedení podporovala alfa verze pouze malou skupinu Chromebooků a vyžadovala grafiku Intel Iris Xe, procesory Core i5 nebo i7 11. generace a alespoň 8 GB RAM. Kromě toho platforma podporovala pouze přibližně padesát her.

V nové verzi Google přidává podporu procesorů AMD Ryzen 5000 řady C a Intel Core 12. generace, jež by měly poskytovat dostatečnou úroveň výkonu pro hraní náročnějších her. Snížily se také minimální požadavky – nyní stačí Intel Core i3 nebo AMD Ryzen 3.

Není překvapením, že se prostředí služby Steam při přechodu ze stádia alfa do bety radikálně změnilo. Google se zaměřuje na zlepšení uživatelského rozhraní a zároveň zvyšuje výkon a kompatibilitu. To obnáší podporu DirectX 12 a Vulkan 13, opravy škálování pro displeje s vysokým rozlišením QHD a UHD, vylepšenou správu napájení a mnoho dalších vylepšení.

Hraní na Chromeboocích

Přepracován byl také přístup k místnímu úložišti, což usnadňuje získávání stahovatelného obsahu (DLC) pro hry mimo Steam a zlepšuje práci se soubory pro vše, co běží na platformě Proton. Proces instalace byl zjednodušen a nevyžaduje nic víc než zapnutý příznak a vyhledání služby Steam v launcheru. Nejpozoruhodnější je rozšířená podpora softwaru. Google přidal do seznamu doporučených her spoustu nových a slibuje další.

Z přidaných herních titulů jmenujme alespoň některé. Na Chromeboocích je možné hrát například Age of Empires II: Definitive Edition, Euro Truck Simulator 2, Fallout 4, Half-Life 2, Portal 2, Team Fortress 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition či World of Tanks Blitz.

Pokud vás zajímá kompletní seznam provedených změn, ve kterém je podrobně popsáno vše, co bylo při přechodu na beta verzi opraveno, nebo dlouhý seznam známých problémů, s nimiž se hráči mohou potýkat, najdete podrobnosti na vývojářském blogu ChromeOS.