Chrome získá pokročilé zobrazování souborů PDF, už to nebude jen triviální čtečka

Google Chrome má zabudovanou čtečku PDF souborů již řadu let, funkčně je ale dosti základní a tak pro delší prohlížení či úpravu těchto souborů není příliš pohodlná. To by se ale mohlo změnit – Google totiž testuje zcela nové rozhraní.

Zobrazení PDF souborů je v Chromu poměrně základní. Nedávno sice čtečka prošla redesignem, co se ale týče funkcí, není jich mnoho. V základu pouze umožní zobrazit soubor a to jen jedním možným způsobem – stránku za stránkou, přičemž nelze nastavit ani to, aby se každý list zobrazil na celou stranu.



Aktuální čtečka a ta nová, dostupná v rámci Chrome Canary. Změna je viditelná na první pohled

Google ale naštěstí již pracuje na nápravě a v rámci testovací verze Chrome Canary uvolnil novou čtečku, která má jak postranní panel s přehledem stran, tak i možnost si zobrazit každý list na celou obrazovku, či dokonce dva listy vedle sebe. Stále tak zde nehledejte jakékoliv pokročilé funkce, pro pohodlnější prohlížení je ale tato podoba již zcela dostačující.



Novinku je nutné nastavit v about:flags

Novinka by mohla do stabilní verze přijít za několik měsíců, pokud ji ale chcete vyzkoušet, můžete si nainstalovat Chrome Canary (lze jej mít nainstalovaný vedle klasické verze Chromu) a následně zamiřte na adresu about:flags, kde si vyhledejte a zvolte Enabled. Po restartování prohlížeče uvidíte nové rozhraní.

Jak na úpravy PDF?

Zdroj: TechRadar