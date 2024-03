Chrome zase vylepšuje našeptávač. Navrhne související vyhledávání a ukáže víc obrázků

Google se vytasil se třemi vylepšeními našeptávače ve Chromu, která vám dle jeho slov pomohou s vyhledáváním v momentech, kdy nevíte přesně, co hledáte. Všechna vylepšení by již měla být dostupná s tím, že jen první se pojí s desktopovou variantou prohlížeče.

Návrhy v nové kartě, které se zobrazí při psaní do vyhledávacího pole, budou souviset s vaším tématem. Odvodí se od toho, co hledají ostatní. Když napíšete Japchae, zobrazí se návrhy na jiné korejské pokrmy, tvrdí Google. To se týká Chromu pro osobní počítače.

Našeptávač ukáže více náhledových obrázků. Dříve se při psaní v našeptávači zobrazovaly miniatury přímo těch produktů, které jste hledali. Nově se ukáží také obrázky spojené se širšími kategoriemi toho, co hledáte. Týká se to Chromu pro Android a iOS.

Návrhy na vyhledávání našeptávač naservíruje také při špatném připojení k internetu. Více nevíme s výjimkou toho, že se toto vylepšení týká smartphonů s iOS a Androidem.



Příbuzné návrhy v našeptávači se odvozují od vyhledávání jiných lidí

Jestli vám připadá, že se opakujeme, může to být tím, že Google našeptávač ve Chromu zlepšil v pěti aspektech relativně nedávno. Vývojový tým optimalizoval pořadí zobrazování návrhů našeptávače a přidal mezi ně návrhy na weby, které jste nenavštívili. Chrome loni oslavil 15. narozeniny a při té příležitosti předvedl facelift.

Zdroje: Google / The Keyword