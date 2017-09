Chrome slaví deváté narozeniny. Připomeňte si, jak se průběžně měnil

2. září 2008 vydal Google vůbec první veřejnou verzi nového prohlížeče Chrome. S nedůvěrou jsme stahovali testovací verzi 0.2, která nám představila browser, který se značně vymykal tehdy zažitým standardům. A těch se drží po celých devět let - rozdíly mezi aktuální a první verzí nejsou nijak dramatické.

Chrome 1.0 přišel s extrémně jednoduchým rozhraním, které se lišilo od vévodícího Firefoxu, IE a Opery. Chromu jsme příliš nedůvěřovali, Google se však mohl opřít o masivní reklamu. Chrome byl navíc předvojem před ještě důležitějším produktem - za tři týdny vyšel Android 1.0.

Chrome vsadil na rychlé jádro WebKit, které jsme v roce 2008 znali pouze ze Safari. V rozhraní ponechal pouze omnibox pro vyhledávání a zadávání adresy společně s dvěma ovládacími tlačítky (karty + nastavení).

Chrome 2.0 přinesl funkce, které dnes považujeme za samozřejmost ve všech prohlížečích - podpora celého okna (klávesa F11) nebo automatické skrolování po stisku kolečka myši.

Od verze 3.0 jsme si mohli Chrome přebarvovat do několika předpřipravených vzhledů. Navíc se rozšířila podpora pro HTML5 a možnost našeptávání nejen adres, ale i hledaných výrazů.

Chrome 4.0 vyšel v lednu 2010 a přinesl zásadní novinku - podporu doplňků. Ty byly navíc přehledně řazeny na oficiálním webu Chromu, což se nikdy příliš nedařilo Firefoxu.

Až do páté verze uměl Chrome synchronizovat pouze oblíbené záložky díky speciálnímu dokumentu v Google Docs. Od verze 5.0 už šly do cloudu ukládat i témata, nastavení prohlížeče a vyplněné formuláře. Do těch navíc přibyly i celé adresy a platební údaje.

Chrome 5.0 navíc přišel s drobnou úpravou adresního řádku - přestal zobrazovat protokol HTTP. Později se však tahle informace do rozhraní vrátila s rozšiřováním zabezpečeného HTTPS.

Nečekanou kritiku si zasloužila drobnost, která dorazila v Chrome 6.0 - sloučení dvou ovládacích tlačítek do jednoho, které obsahuje jak správu karet, tak samotné nastavení.

S prvotní nedůvěrou se setkala i funkce z první kulaté verze Chrome 10. Ten se totiž naučil synchronizovat hesla napříč používanými zařízeními.

ve verzi Chrome 15 se dočkala přepracování základní stránka po otevření nové karty. Vedle nejčastěji navštěvovaných stránek se naučila zobrazovat také aplikace a nedávno zavřené stránky.

V prosinci 2011 vyšel Chrome 16, který přinesl podporu více uživatelských účtů. V rámci jednoho prohlížeče tak mohlo pracovat více uživatelů s oddělenými záložkami i dalšími daty.

Ani další verze Chrome 17 se neobešla bez podstatné inovace. Známé webové stránky se totiž začaly načítat ještě před dopsáním adresy. Dnes tuhle možnost používají prakticky všechny prohlížeče.

Chrome 19 dorazil se synchronizací otevřených stránek mezi další zařízení. Stránky tak není třeba znovu dohledávat, ale jednoduše vybrat ze seznamu.

Po zrychlení vývojového cyklu začaly přibývat nové verze prohlížeče razantnějším tempem. Čtyři a půl roku po uvedení přešel Chrome ve verzi 28 na vykreslovaní jádro Blink. Vychází z původního WebKitu, ale vyvíjí jej samotný Google.

Užitečnou drobnost přidal Google do Chrome 30. Od této verze je totiž možné jakýkoliv obrázek na webu přímo vyhledat v Googlu po kliknutí pravým tlačítkem.

V lednu 2014 jsme tady již měli Windows 8 a Google se odhodlal k troufalé akci. Chrome pro režim Metro se přepnul do rozhraní Chrome OS. Obsahoval vše včetně hlavního panelu nebo nabídky aplikací a prakticky tak dostal systém do systému.

V dubnu 2016 vyšla jubilejní padesátá verze Chromu, která již není podporována na starších systémech - především potom Windows XP a Vista. Zároveň dorazily interaktivní notifikace, od nichž si Google hodně sliboval. Doposud se však příliš nerozšířily.

Za poslední velkou verzi můžeme považovat Chrome 55 z loňského prosince, kdy začal Google aktivně blokovat flashový obsah na webu.