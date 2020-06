Chrome se již ve Windows bude instalovat do správné složky

Je to šest let, co Google připravil 64bitovou verzi prohlížeče Chrome. Ihned poté uživatelé nahlásili chybu, že se ve Windows instaluje do programové složky pro 32bitový software – C:\Program Files (x86). Funguje to tak doposud, oprava přišla po dlouhých letech až minulý týden.

Yann Dago do kódu projektu Chromium přidal pravidlo, že 64bitové prohlížeče se správně nainstalují do C:\Program Files. Kdy se novinka dostane k uživatelům, zatím nevíme. Každopádně bude třeba současný prohlížeče odinstalovat a nainstalovat znovu.

Chyba mimochodem nepostihla je Google Chrome, ale také některé další prohlížeče postavené na Chromiu, které chování samy neupravily. Do C:\Program Files (x86) tak uložily soubory i Brave, Maxthon a další. Iron Browser se už ale instaluje do C:\Program Files a Opera, Vivaldi nebo třeba český Seznam prohlížeč využívají osobní složky uživatele, tedy C:\Users\Jmeno\AppData\.

via Ghacks