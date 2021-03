Chrome OS slaví 10. narozeniny. Google přidá funkce a těsněji jej propojí s Androidem

Je prosinec 2010 a Google překvapuje svět novým operačním systémem. Chrome OS skoro nic neuměl, běžel na prototypu velmi pomalého notebooku, ale ve zkoušce čase přesto obstál.

Prorazil i tam, kde se o to marně snažily všelijaké linuxové distribuce – na desktopech. Loni se už dokonce prodalo více zařízení s Chrome OS než s macOS. Nabytou pozici chce Google ještě posílit, plánuje totiž vydat funkce, které možnosti Chrome OS zase trochu rozšíří.

Lepší spolupráce s mobilem

V čerstvé aktualizaci distribuuje nové centrum v hlavním panelu nazvané Phone Hub. Na jedno kliknutí zpřístupní esemesky včetně možnosti na ně odpovídat.

Ve vyskakovacím okně uživatelé uvidí i sílu signálu, stav baterky, poslední otevřené karty v Chromu ze spárovaného Androidu. V hubu najdeme i tlačítka pro zapnutí mobilního hotspotu, ztlumení nebo lokalizaci telefonu. Chrome OS a Android skrz účet Googlu umí také synchronizovat přihlašovací údaje k Wi-Fi sítím. Ty, které jste dříve využili na mobilu, budou automaticky dostupné i na počítači.

Během několika měsíců na Chrome OS dorazí i Nearby Share. Mezi blízkým mobilem a počítačem tak půjde snadno přenášet soubory i bez kabelu nebo cloudu.

Další novinky

V nabídce rychlého nastavení dále přibyla funkce pro snadnou tvorbu screenshotů nebo záznamů obrazovky, dosud k tomu sloužily jen klávesové zkratky. Obrázky a videa se po uložení ukážou v okénku v pravém dolním rohu obrazovky, kde je bude možné připnout, aby se s nimi dalo rychleji pracovat (přesouvat do Dokumentů apod.).

Ovládání (hudebního) přehrávače se nově rovněž přesunulo do panelu rychlého nastavení. Schránka si teď pamatuje pět posledních zkopírovaných věcí (obrázků, textů…). Google Asistent pak umí označený text po kliknutí pravým tlačítkem myši doplnit o kontext. Přeloží cizí slovo, uvede jeho definici nebo převede jednotky.

Chrome OS zlepšuje práci s virtuálními plochami. Pamatuje si pozici oken i po restartu a okna lze pravým kliknutím jednoduše přesouvat na konkrétní plochu či všechny plochy.

Google vylepšil systémový dialog pro sdílení obsahu. Vybraný soubor, obrázek nebo odkaz půjde na pár kliknutí rovnou přenést do správné aplikace. Například fotka z Disku se ihned vloží do nového tweetu. Podobně to už dnes funguje na mobilech.

Hlasová syntéza se rovněž dočká rozšíření. Čtení textu půjde zpomalit, zrychlit nebo pozastavit. Google též redesignoval ikony aplikací, které jsou teď barevnější a všechny kulaté. Všechny jmenované novinky jsou součástí březnové aktualizaci Chrome OS.

