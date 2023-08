Chrome OS a Chrome se oddělí. Googlovský systém bude více jako linuxová distribuce

V Googlu se už přes dva roky pokoušejí rozdělit vývoj Chrome OS a Chromu tak, aby na sobě oba byly nezávislé. Uživatelé si takové změny možná ani nevšimnou, Googlu ale trochu rozváže ruce. Situaci dlouhodobě sleduje Kevin Tofel z webu About Chromebooks, který upozorňuje, že by k velké změně mohlo dojít spolu s vydáním ChromeOS 116. Jeho finální verze se dočkáme nejspíš koncem měsíce.

Google novinku připravuje pod označením Lacros (Linux And Chrome OS) a fakticky by mělo dojít k tomu, že Chrome OS se přiblíží linuxovým distribucím typu Ubuntu nebo Fedora. Tvůrci by vydávali a aktualizovali dvě binárky. Jednu pojmenovanou jako Ash, která bude obsahovat operační systém a uživatelské prostředí. Druhou částí bude prohlížeč Chrome ve stejné verzi, jako vycházejí pro jiné linuxové distribuce.

Teď šlo o jednu spojenou nádobu a ChromeOS kvůli tomu vycházel později než prohlížeč Chrome. Nově by Google mohl aktualizovat zvlášť systém a zvlášť prohlížeč. Tofel navíc spekuluje, že by se tím mohla prodloužit podpora starších Chromebooků, protože by to bylo jednodušší a levnější na údržbu.

Pokud navíc Chrome poběží nezávisle na operačním systému, mohl by stejně jako na Windows, macOS nebo Linuxu běžet současně ve více oknech s různými uživatelskými profily.

Nejoblíbenější chromebooky

Lenovo IdeaPad 82T3000JMC nabízí 2 obchody za ceny od 7 499 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené chromebooky

A třeba se tím odemkne i možnost jednoduše instalovat jiné prohlížeče. To už sice lze i dnes, protože Chrome OS podporuje linuxové kontejnery, skrz které lze do systému dostat i Firefox, Edge, Brave nebo Vivaldi, ale není to zrovna uživatelsky přívětivá operace.