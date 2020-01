Chrome mění design šoupátek a vybírátek. Konečně nebudou vypadat jako z pravěku

Google aktuálně mění nejenom pravidla pro notifikace z webových stránek, ale hraje si i s designem nejrůznějších tlačítek. Některá totiž působí značně zastarale a tak se dočkají vizuální obměny.

S nejrůznějšími tlačítky a potvrzovacími boxy se setkáváme dennodenně, většinou ale v pozměněné podobě, kdy autor webu přidal vlastní styly. Pokud tak ale neučiní, zobrazí prohlížeč výchozí verzi, která nemusí vypadat nijak moderně. To je ostatně i případ prohlížeče Chrome, ve kterém se na tyto komponenty již pěknou dobu nesáhlo. V testovací Canary verzi tak konečně dochází k obměně.



Nové jsou přepínače i třeba výběr data z kalendáře.

Novinku lze aktivovat v nastavení about:flags či po zadání chrome://flags/#form-controls-refresh do adresního řádku. Následně uvidíte dotčená tlačítka v novém designu. Týká se to různých zaškrtávacích polí na webu, ale třeba i výběru data z kalendáře. Vše tak více zapadá do Material Designu, který Google začal promítat i do Chromu. Ten se nedávno zaoblil a přibyl zde i tmavý režim. Všechny změněné prvky můžete vyzkoušet na této adrese.

Zdroj: XDA Developers