Chrome hledá náhradu za cookies. K tomu chce znovu omezit posílání upozornění

Vývojáři webového prohlížeče Chrome prakticky neustále pracují na jeho vylepšování. Server Engadget nyní přinesl informace o dvou připravovaných novinkách: blokování vlezlých webových notifikací a plánovaném nahrazení cookies třetích stran.

Začněme trochou teorie: pokud si otevřete prakticky jakoukoli webovou stránku, načte prohlížeč kromě samotného obsahu také takzvané cookies („sušenky“) – malé textové soubory, jež se uloží do počítače. Do nich se ukládá například obsah košíku v některých e-shopech, přihlašovací jméno či identifikátor pro snadnější přihlášení či některá nastavení – třeba zvolený jazyk stránky.

Cookies třetích stran

To, jaké cookies stránka poslala do vašeho prohlížeče, zjistíte snadno – v prohlížeči Chrome stačí klepnout na ikonu zámku v levé části adresního řádku. Následně z nabídky zvolte Soubory cookie a v dalším dialogu uvidíte seznam všech sušenek, včetně domén, které je vydaly.

Často tak zjistíte, že kromě právě otevřené stránky si své cookies ukládají také další domény. Zpravidla se jedná o reklamní a statistické systémy, čímž se pomalu dostáváme k jádru pudla. Provozovatelé těchto služeb totiž mohou jednoznačně identifikovat prohlížeč napříč různými weby a vytvářet tak vcelku přesný profil uživatele.

V Chromu (ale i v dalších prohlížečích) je možné cookies třetích stran zablokovat – stačí v Nastavení – Ochrana soukromí a zabezpečení – Soubory cookie a jiná data webů aktivovat možnost Blokovat soubory cookie třetích stran. V takovém případě bude prohlížeč povolovat ukládání cookies pouze právě otevřené stránky.

Blokování Googlu nevyhovuje

Blokování cookies třetích stran však nevyhovuje provozovatelům reklamních a statistických systémů. Ostatně sám Google je velkým hráčem v obou segmentech – nabízí reklamní systém AdWords a nástroje pro analýzu návštěvnosti webových stránek Analytics.

Proto firma hledá náhradu za cookies, kterou se mají stát takzvané tokeny důvěry (trust tokens). Již brzy bychom se měli dočkat testování v praxi s tím, že pokud se tento systém osvědčí, měla by podpora cookies třetích stran skončit v propadlišti dějin – dle plánů by se tak mělo stát v průběhu roku 2022.

Google je v tomto směru mezi dvěma pomyslnými mlýnskými kameny. Na jedné straně musí svým uživatelům poskytovat jistou míru soukromí, na straně druhé by měl myslet i na inzerenty, kteří mu generují nemalý zisk. Tokeny důvěry by měly podporovat důvěru uživatelů napříč weby, aniž by se spoléhaly na trvalá identifikační data.

Konec dlouhodobé záplavě notifikací

Zejména uživatelé mobilních telefonů se často potýkají s nepříjemnou záplavou notifikací z webových stránek. Ty se často vydávají za nejrůznější bezpečnostní upozornění a snaží se uživatele přimět k nějaké akci – například k instalaci škodlivé aplikace.

Google pokračuje ve válce proti otravným upozorněním a chystá se testovat funkci, jež umožní nastavit dobu platnosti odsouhlasených oznámení. To bude v praxi znamenat, že weby nebudou moci odesílat notifikace donekonečna, jak je tomu nyní. Výchozí hodnota je v současné době nastavena na 90 dní, ale nemusí to tak zůstat.

Tato funkce se objeví v Canary prohlížeče Chrome počínaje verzí 86. Může chvíli trvat, než se promítne do beta verze a následně do stabilního sestavení. Pokud se však prosadí, mohla by odradit weby od zneužívání notifikačního spamu.