Chrome chystá rychlejší znovunačtení omylem zavřených záložek

Možná to znáte taky – omylem zavřete záložku v prohlížeči a musíte ji složitě hledat a znovu načítat. Chrome ale nyní chystá řešení, kdy se takto zavřený tab načte téměř okamžitě.

Nechtěně zavřené záložky lze již dnes poměrně snadno obnovit – stačí se podívat do historie a stránku znovu načíst. Chrome ji ale zobrazí od začátku a stejně, jako když by ji načítal poprvé, což trvá déle.



Jeden ze tří commitů popisujících chystanou novinku

Nyní to ale vypadá, že se chystá změna. Web Android Police objevil tři nové commity naznačující, že vývojáři plánují řešení. To bude fungovat podobně, jako již dnes funguje krok zpět/vpřed. Chrome totiž stránku ukládá do mezipaměti (BFcache), a tak jsou přechody v rámci historie otevřených stránek téměř okamžité. Zde by měl figurovat 15sekundový limit, po kterém se stránka vymaže, pro rychlé napravení chyby se ale jedná o dostatečnou časovou prodlevu.

Novinka prozatím ještě není ani v testovacím sestavení Cannary, budeme si na ni muset ještě nějakou chvíli počkat.