Chrome 92 slibuje rychlejší a bezpečnější surfování. Co je nového?

Po šesti týdnech vyšla další verze googlovského prohlížeče. Chrome 92 přináší několik drobných novinek, které sice nejsou vidět na první pohled, ale pro uživatele i vývojáře přinášejí několik výhod.

Google rozšířil funkci Site Isolation i na instalovaná rozšíření. Prohlížeč doposud odděloval procesy stránek a doplňků, ale nově izoluje i jednotlivá rozšíření, takže si v paměti nebudou moci mezi sebou vyměňovat data, a to ani se zlými úmysly pomocí cross-site útoků. Funkce ale logicky spotřebuje více RAM.

Firma také výrazně urychlila detekci phishingových stránek. Zatímco předchozí verze vyhodnocovala, jestli je web podvodný, v průměru 1,8 sekundy, v Chromu 92 to bude okolo 0,1 sekundy. A to při menších nárocích na výkon, což by mělo prodloužit výdrž notebooků.

Přibyly také tři nové rychlé odkazy Chrome Actions. Když do adresního řádku napíšete „safety check“, „manage security settings“ nebo „manage sync“, prohlížeč zobrazí tlačítko pro rychlý přesun do patřičného nastavení. Kompletní seznam Chrome Actions najdete v nápovědě. Funkce nicméně není dostupná v české verzi prohlížeče. Nefungují anglické příkazy, ani jejich české ekvivalenty.

Progresivní webové aplikace mohou v Chromu 92 a novějších převzít odkazy přednostně před plnohodnotným prohlížečem. Když například kliknete na odkaz vedoucí na Spotify a zároveň máte „nainstalované“ Spotify PWA, tak se odkaz otevře v režimu aplikace, nikoliv ve velkém prohlížeči s lištami a dalšími prvky. Zatím je to ale spíš teorie, kontrolu nad URL budou muset vývojáři nejdříve dopsat do svých PWA.

Chrome 92 kromě toho opravuje 35 bezpečnostních děr.

