Chrome 91 má nové funkce a slibuje až o 23 % vyšší výkon

Google tento týden vydal novou verzi svého webového prohlížeče Chrome s číslem 91. Kromě možnosti zmrazit skupinu karet a podpory spouštění progresivních webových aplikací (PWA) při startu slibuje také velmi citelné zvýšení výkonu – až o 23 %.

Podle produktového manažera Thomase Nattestada tato nová vylepšení pomáhají zajistit maximální možnou rychlost při kompilaci a spouštění JavaScriptu, který prohlížeče musí zpracovávat prakticky na všech webových stránkách.

Nový kompilátor Sparkplug

Za poměrně zásadním zvýšením rychlosti stojí nový kompilátor JavaScriptu, který podle vývojářů „vyplňuje mezeru mezi potřebou rychlého spuštění a optimalizací kódu pro maximální výkon“. Dosud Chrome používal pro první scénář kompilátor nazvaný Ignition a pro druhý Turbofan. Oba byly představeny před třemi lety jako součást dvouúrovňového systému kompilátorů.

Ignition je interpret bajtkódu, jehož úkolem je zahájit provádění JavaScriptu s co nejmenším zpožděním. Turbofan je optimalizátor, který generuje výkonný strojový kód na základě informací získaných během provádění JavaScriptu; v důsledku toho se spouští pomaleji než překladač bajtkódu Ignition.

Do hry nyní vstupuje zbrusu nový kompilátor Sparkplug, jež „dosahuje rovnováhy“ mezi oběma dosavadními v tom smyslu, že generuje nativní strojový kód, ale není závislý na informacích získaných při provádění javascriptového kódu. Díky tomu může začít rychle běžet, a přitom svižně generovat kód. Kompletní technický pohled na to, co bylo potřeba k vytvoření nového kompilátoru, najdete na blogu V8.

Rychlost na prvním místě

Google již delší dobu pracuje na zlepšování výkonu svého webového prohlížeče. Nedávno například oznámil, že proces Chrome v systému Windows bude díky provedeným úpravám vyžadovat až o 22 % méně operační paměti. Březnová verze 89 přidala 8% úsporu paměti vykreslovacího jádra a také zlepšila odezvu celé aplikace až o 9 %.

Chrome ve verzi 91 pro desktopy byl uvolněn do stabilního kanálu 25. května. Kromě výše uvedených vylepšení výkonu přichází také s mnoha bezpečnostními opravami. Další funkce vylepšují prostředí v systému Android, MacOS, Windows a Linux.

Prohlížeč Chrome se aktualizuje automaticky. Pokud ještě nemáte verzi 91 a chcete její instalaci popohnat, můžete tak učinit v nabídce Nápověda-O aplikaci Google Chrome. Po nainstalování verze 91 bude nutné prohlížeč restartovat.