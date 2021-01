Chrome 88 končí s podporou FTP. Ve skutečnosti ale ještě bude chvíli fungovat

Google vydal nový stabilní Chrome 88, který zaujme nejen fanoušky z okrajového politického spektra, ale také milovníky černého tématu, které prošlo kosmetickými úpravami. Je to také první stabilní sestavení, které vychází po konci Flash Playeru. Jedná se nicméně pouze o formalitu, Flash Player totiž v Chromu nefunguje už delší dobu.

Chrome 88 ale není pouze poslem konce Flashe, ale také konce FTP. Google podporu oblíbeného přenosového protokolu utlumuje už několik verzí, přičemž od Chromu 88 měla být podpora FTP ve výchozím stavu zablokovaná.



V Chromu postupně rušíme podporu FTP, varuje Google

Jak jinak si vyložit prostou větu na stránce podpory:

In Chrome 88 all FTP support is disabled.

Definitivně by pak měl veškerý kód realizující FTP spojení z prohlížeče zmizet v Chrome 89.



Veškerá podpora pro FTP zmizí ze zdrojových kódů počínaje verzí 89

FTP zatím funguje

V čerstvém sestavení Chrome 88.0.432.96 nám ale pokus o spojení s testovacím lokálním FTP server (FileZilla) přímo z prohlížeče bez problému fungoval.



FTP už nemělo fungovat, ale (nám) běží dál...

Google tedy nejspíše ve verzi 88 FTP teprve vypne na dálku v rámci průběžné aktualizace prohlížeče. Dělá to tak často. V každém případě, i ve verzi 88 je v pokročilé konfiguraci stále přepínač, takže i poté budete moci podporu FTP znovu zapnout na interní adrese chrome://flags/#enable-ftp.



Pokročilá konfigurace Chromu a přepínač pro podporu FTP

Na opravdový konec FTP v Chromu si budeme muset počkat ještě jednu verzi.