Chrome 86 zablokuje na webech bez šifrování funkci automatického vyplňování formulářů

„Není šifrování? Tak nebude automatické vyplňování!“ – tak by se dala shrnout jedna z novinek, kterou Google připravuje do svého webového prohlížeče Chrome. Zvyšuje tak tlak na vývojáře webových stránek, služeb a aplikací, aby co nejdříve zavedli šifrování přenášených dat.

Autorům Chrome se nelíbí skutečnost, že příliš velká část internetového provozu je stále nešifrovaná. Hodlají tedy využít svůj úspěšný produkt k tomu, aby situaci zvrátili. V testovacích verzích s čísly 85 a 86 proto implementovali hned několik novinek.

Pozor, nezabezpečené připojení!

První novinkou, kterou uživatelé pocítí na vlastní kůži, bude deaktivace funkce automatického vyplňování formulářů na stránkách, jež neposkytují zabezpečené připojení. Uživatelé tak sice budou moci používat a vyplňovat formuláře, ale pouze ručně. Na tento fakt budou upozorněni červeným textem „Tento formulář není bezpečný. Automatické vyplňování bylo vypnuto.“



Tento formulář není bezpečný. Automatické vyplňování bylo vypnuto

Výjimkou bude automatické vyplnění přihlašovacích údajů, které jsou uložené v prohlížeči. V tomto případě však Chrome uživatele upozorní, že informace jsou odesílány nezabezpečeným připojením a mohou tak být viditelné pro ostatní.



Informace jsou odesílány nezajištěným připojením

Google vysvětluje tuto změnu následovně: „Smíšené formuláře (formuláře na stránkách HTTPS, které se neodesílají přes HTTPS) představují riziko pro bezpečnost a soukromí uživatelů. Informace odeslané pomocí těchto formulářů mohou být odposlechnuté a útočníci tak získají možnost číst nebo měnit citlivá data.“

Deaktivace automatického vyplňování formulářů na stránkách s nezabezpečeným připojením je aktuálně testována ve vývojářském sestavení Chrome 86. Pokud testy dopadnou dobře, promítne se tato novinka do stabilní verze 6. října tohoto roku.

Máte mobilní verzi webu?

Dalším místem, kde Google dlouhodobě tlačí na provozovatele webových stránek, je poskytování verze určené pro mobilní zařízení. Dle neoficiálních informací hodlá například weby, nabízející mobilní verzi, zvýhodňovat ve výsledcích vyhledávání.



Má web stránky přizpůsobené pro mobilní zařízení?

Nově bude mobilní verze prohlížeče Chrome uživatele informovat, zda má web, který hodlá navštívit, stránky přizpůsobené pro mobilní zařízení. Tato informace bude viditelná v nabídce, která se zobrazí po dlouhém stisknutí hypertextového odkazu. Mobilitu webových stránek vyhodnocuje algoritmus Core Web Vitals.

Informace o poskytování mobilní verze stránek je aktuálně testována v beta verzi Chrome s číslem 85. Pokud bude novinka nasazena do stabilního sestavení, měli bychom se jí dočkat 25. srpna. Obě novinky budou zpětně implementovány také do projektu Chromium, takže je budou moci využívat i další prohlížeče založené na tomto jádře – například Opera či Edge.