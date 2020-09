Chrome 85: Měl by být výrazně rychlejší, seskupuje taby a umí editovat PDF

Krátce před vypuknutím nového školního roku vypustil Google do světa nový stabilní Chrome. Ačkoliv jsou nové verze prohlížečů – ať už Chromu, nebo Firefoxu – v posledních letech povětšinou spíše rutina, Google tentokrát slibuje, že bychom si měli při prohlížení přece jen něčeho všimnout.

Chrome 85 by měl být citelně rychlejší a to v některých situacích až o deset a více procent – zejména pokud jej používáte na Windows. Za vše může PGO (Profile Guided Optimalization), tedy pokročilá optimalizace překladu zdrojových kódů samotného prohlížeče pro konkrétní platformu.



Nový Chrome 85 a jedna z jeho klíčových novinek: seskupování otevřených stránek

Tedy pro Mac, Windows, Linux… Zatímco na Windows svůj prohlížeč Google doposud překládal pomocí zdejšího mainstreamu Microsoft Visual C++, Pětaosmdesátka je už zkompilovaná pomocí Clangu. Abychom zde však nezabředávali do inženýrských detailů, podstatné je to, že s novým překladačem mohli vývojáři z Mountain View zapojit ono PGO na plný plyn.

Optimalizovaný strojový kód

Ve vší stručnosti jde o to, že lze do nejmenšího detailu vypilovat, jakým způsobem se překládají do strojového kódu konkrétní procesorové architektury jednotlivé části programu. Překlad může být naprosto tragický a neefektivní, takže se procesor pořádně zapotí při kdejaké banalitě, anebo může být vysoce optimalizovaný, a procesor vše zvládne za zlomek původního času.



Chrome 85 na Windows by měl rychleji reagovat a stránky by se měly vykreslovat v průměru o 10 % rychleji. Verze pro Mac zrychlí o jednotky procent.

V případě PGO se jedná o balík optimalizací, které kopírují způsob, jakým všichni používáme prohlížeč. V Googlu tedy zprvu sbírali telemetrická data, zjistili, že máme v Chromu zpravidla třeba tolik a tolik otevřených tabů a ve všech je beztak načtené Živě.cz, no a z těchto informací vytvořili onen překladový profil, takže Chrome pak nejlépe běží právě zhruba v této a podobných konfiguracích (na úkor těch atypických).

Slovy čísel, stránky by se měly zobrazovat v průměru zhruba o 10 % rychleji, prohlížeč by měl lépe reagovat pří vícero otevřených tabech a lépe by si měl rozumět také v multitaskingu s ostatními programy na počítači. A ještě jednou, poznáte to zejména na Windows. Na Macu to budou spíše jen jednotky procent zlepšení.

Seskupování tabů

PGO samozřejmě není jedinou novinkou Chrome 85. Další specialitou, kterou si prohlížeč vypůjčil od konkurence, je lepší práce s taby. Mimochodem, právě práce s taby bude hlavním tématem začínajícího podzimu a postupně přijde hned několik vylepšení.



Mám v Chromu hromadu otevřených tabů, a tak část z nich pro přehlednost seskupím

Tím prvním je seskupování tabů. Stačí nad ouškem stránky otevřít kontextovou nabídku a vytvořit novou skupinu. Poté ji můžete pojmenovat a také nastavit jeden z barevných odstínů pro lepší rozlišení.



Skupinu mohu obarvit vlastním odstínem a pojmenovat. Název ale ubere místo.

No, a pak už jen stačí do skupiny přetáhnout ostatní taby, které potřebujete a lépe si zorganizovat ten rozsypaný čaj mnohdy až desítek otevřených stránek (dle kapacity vaší RAM a osobního vkusu).



Skupina je od ostatních oddělená barevnou linku a mohu ji snadno celou zavřít nebo třeba umístit do samostatného okna

Jakmile máte hotovou skupinu, můžete ji přes kontextovou nabídku snadno přenést do samostatného okna, případně v jednom kroku celou zavřít. Možná by nebylo na škodu, kdyby Chrome myslel i na nějakou persistenci a umožnil skupinu trvale uložit. Pokud ale natvrdo nevypnete Chrome (běží vám na pozadí v oznamovací oblasti), tak vám skupiny vydrží opravdu až do restartu počítače.

Při úplném vypnutí prohlížeče se skupiny smažou, což je škoda. Mohly by přežít stejným způsobem jako persistentní připnuté taby. Na stranu druhou je ale můžete obnovit z historie.

Náhledy tabů

To je tedy první velká ochutnávka nových tabů, na kterých v Mountain View zrovna usilovně pracují, ve skutečnosti je toho ale mnohem více. Pokud si nainstalujete testovací verzi (ideálně Chrome Canary, který může běžet paralelně vedle běžného Chromu), budete si moci vyzkoušet některé další kousky.



Malé náhledy po najetí myší na ouško a velké náhledy po vzoru staršího MS Edge v dotykové verzi (nejprve pro chromebooky)

Google například chystá náhledy, na které jsme zvyklí z některých konkurenčních prohlížečů. Když najdete myší na ouško tabu, zobrazí se miniatura načtené stránky. A nechybí ani náhledy v tabletovém režimu, pokud Chrome spustíte třeba na laptopu s dotykovou obrazovkou.

V takovém případě může prohlížeč zobrazit miniatury načtených stránek v jednotlivých tabech přímo v horní liště prakticky stejným způsobem, jak to uměl původní Microsoft Edge. A jelikož nový Edge není vlastně nic jiného než přebarvené Chromium – open-source verze Chromu, původní fičura z Redmondu se oklikou vrátí, jen ji tentokrát naprogramují pánové z Mount View.

Uspávání tabů

A k tabům ještě jedna drobnost. Google usilovně pracuje na technice tab trhottlingu, o které jsme na Živě.cz už také psali, a postupně se dostává do prohlížeče. V podstatě jde o co nejefektivnější uspání/zpomalení stránek načtených v tabech na pozadí.

Takové stránky musejí být okamžitě dostupné, jakmile klepnete na jejich ouško, takže není vhodné smazat zabranou paměť z RAM a uložit ji do cache na disku (znovunačtení do RAM by trvalo věčnost). Namísto toho se inženýři pokoušejí takovou stránku na pozadí maximálně uspat, aby nezatěžovala procesor. V rámci throttlingu se tak třeba zpomalí/zastaví Javascript na stránce, z toho plynoucí nejrůznější animace a prostě vše, co stejně nejde vidět, takže není třeba, aby se to neustále vykreslovalo.

Ale pozor, pokud má stránka na pozadí zpracovávat nějaká data, nahrávat objemný soubor kamsi do cloudu atp., což může trvat třeba desítky minut, samozřejmě to neznamená, že to s tab throttlingem přestane fungovat. Systém je dostatečně chytrý, aby rozpoznal, co může zpomalit a co nikoliv, případně může vývojář webové aplikace použít techniky přímo určené ke zpracovávání Javascriptu v separátním vlákně na pozadí třeba pomocí Web Workers API.

Vyplňování PDF formulářů

Chrome 85 přináší hromadu dalších novinek, které však nemusejí být ihned po aktualizaci aktivní. Google je bude aktivovat postupně, jakmile si otestuje jejich funkčnost, ale můžete si je i vynutit v pokročilém nastavení na interní adrese about://flags.



Vyplnil jsem PDF formulář a mohu stáhnout jeho originál, nebo upravenou verzi

Jednou z těchto drobností je třeba vylepšený prohlížeč dokumentů PDF, který se nově naučil vyplňovat formuláře a ukládat jejich změny. Vyzkoušejte to, a pokud vám to nebude fungovat, aktivaci zajistí přepínač chrome://flags/#pdf-form-save.

Nestáhnete EXE z nezabezpečeného zdroje

Chrome 85 nakonec ještě více zpřísňuje práci s weby, které kombinují nezabezpečený (HTTP) a zabezpečený (HTTPS) obsah. Stručně řečeno, pokud takové weby znáte, Chrome vám bude stále více házet klacky pod nohy, až to nakonec bude prakticky nepoužitelné.



Chrome bude postupně stále více blokovat pokus o stažení/načtení nešifrovaného obsahu, pokud se budete nacházet na stránce, která používá HTTPS.

Důvod je zřejmý: Donutit zbývající webmastery, že šifrovaná musí být celá návštěva surfaře od A do Z a bez výjimky. Počínaje Chrome 85 tak začne prohlížeč blokovat pokusy o stahování spustitelných souborů (EXE, APK na Androidu apod.) z nezabezpečených zdrojů.

Když se budete nacházet na webu https://nejvic-nejlepsi-programy.cz a klepnete na něm na odkaz http://download.nejvic-nejlepsi-programy.cz/programek.exe, Chrome 85 by to měl odmítnout.



Ačkoliv jsme na zabezpečeném HTTPS webu, odkaz ke stažení souboru EXE vede na nešifrovanou adresu HTTP. Chrome proto odmítne soubor stáhnout bez dalšího potvrzení.

Co to znamená v praxi? Zatím žádnou krizi. Soubor budete moci i nadále stáhnout, jen budete muset učinit další krok a stažení potvrdit jako na obrázku výše.

Následující Chrome 86 stejným způsobem zablokuje archívy (ZIP, ISO aj.), Chrome 87 přidá nejrůznější kancelářské formáty (PDF, DOCX aj.) a konečně Chrome 88 i multimediální, textové a všechny ostatní typy (JPEG, PNG, MP3, MP4, TXT aj.).

Certifikáty HTTPS webů jen na rok

Jelikož nám začal nový školní rok, na závěr ještě jedno bezpečnostní opatření, které se týká i některých dalších hráčů včetně Applu a jeho Safari. Se začátkem září přestanou Chrome i Safari podporovat nově vydané certifikáty šifrovaných stránek (HTTPS), které mají delší platnost než zhruba 1 rok.

Tento krok nejprve oznámil zkraje roku Apple s tím, že se tak zvýší bezpečnost celého certifikačního systému a zmizí nejrůznější kostlivci ve skříních. Později se přidal právě Google (limit 398 dnů) a společně díky svému tržnímu podílu udělají z této praxe v podstatě standard.

Změna může způsobit komplikace třeba některým interním podnikovým aplikacím s vlastní certifikační autoritou a certifikáty s platností třeba dva roky.

Kdy dorazí další Chrome

Fajn, tolik tedy k aktuální Pětaosmdesátce, ale kdy dorazí další? Kompletní časový plán najdete třeba zde. Na stabilní Chrome 86 se můžeme těšit zkraje října, Chrome 87 dorazí v polovině listopadu, no a Chrome 88 si dá kvůli Vánocům trošku na čas, podle aktuálního scénáře by totiž měl dorazit v druhé polovině ledna 2021.

Mimochodem, bude to první stabilní Chrome, který dorazí v post-flashové éře, Adobe Flash Player se totiž odporoučí přesně na sklonku roku a prohlížeče jej poté okamžitě přestanou podporovat.