Chodíte v obchodech k samoobslužným pokladnám?

Jde v obchodě automaticky ke klasické kase s prodavačem či prodavačkou, nebo už raději využíváte samoobslužné pokladny? A liší se to podle velikosti nákupu, že s tím větším tu práci raději necháte na profesionálech? Využíváte případně skenery či mobilní aplikace typu Scan&Go, kterými si můžete nákup průběžně fotit a pak už jen u pokladny zaplatíte?

Lukáš Václavík

Ano, jdu tam vždy

Velké nákupy dělám online, případně v Tescu nebo Kauflandu, kde si ale můžu věci markovat mobilem při házení do vozíku, takže je nemusím znovu přehazovat na samoobslužnou pokladu, ale rovnou končí v tašce. Takhle mi to maximálně vyhovuje. S drobnými věci jdu přímo o samopokladně. Zrovna včera mě překvapilo, že už to funguje i v Decathlonu.

Ne, že bych se vyhýbal osobnímu kontaktu (vlastně trochu jo), ale dnes už mě lidi za kasou stejně akorát prudí s tím, jestli mám jejich appku a jestli nechci platit jejich Něco Pay. O takovou konverzaci nestojím. 😀

Marek Lutonský

Ano, ale jen s malým nákupem

Samoobslužné pokladny jsou skvělá věc. Ale jak mám poznat, který typ rohlíku jsem hodil do košíku? Nebo jestli je tohle jablko Evelína nebo Šampion? Přítomnost méně standardního pečiva a jiného sortimentu bez čárových kódů v košíku je pro mě výhybka směrem k lidské pokladně.

Nejlepší jsou stejně systémy Scan&Go. Zboží skládám rovnou do tašek, skenuji kódy hned u rohlíků a jablek. Potom už jen stačí rychle zaplatit.

Filip Kůžel

Ano, jdu tam vždy

Fakt, v supermarketech vždycky. Nesnáším čekání ve frontě na pokladnu. Nesnáším tu paní přede mnou, která má čas se dohadovat, proč sleva z letáčku nejde kombinovat se slevou z kupónu v aplikaci. Nechápu lidi, kteří tohle dobrovolně snáší, zatímco já kolem nich proběhnu a během minuty se odbavím sám. Nesnáším obchody, které nemají samoobslužné pokladny a snažím se tam vůbec nechodit.

Jasně, má to rezervy, občas systém něco nezvládne, občas nemůžu najít tu zatracenou bagetu se semínky, která jsem ještě v životě neviděl, takže musím čekat na obsluhu a pak mě nesnáší všichni ti ve frontě, které tím zdržuju, protože jsem jim sebral jejich pokladní. Na personál čekám i při nákupu alkoholu - fakt by to nešlo vyřešit autorizací před identitu občana? Aspoň že v některých obchodech umí verifikovat věk na dálku - paní vidí mou šedivou kštici, usoudí, že už mi není 17 let, a stiskne tlačítko na displeji.

Jestli vás téma zajímá, doporučím vlákno Jakuba Žofčáka - dozvíte se, proč markety samoobslužky mají, i když je to pro ně strašně drahé a lidi tam kradou jak straky.

Karel Kilián

Ano, ale jen s malým nákupem

Do kamenných obchodů už moc nechodím. Docela jsem si zvykl na online nakupování a z hlediska zásobování naší domácnosti potravinami nejčastěji využíváme služeb iTesca a Rohlíku. Přeci jen znám zábavnější způsoby trávení času než mezi dalšími lidmi v obchodě.

Nicméně, když už do obchodu z nějakého důvodu musím (např. do Makra), tak samoobslužné pokladny vítám. Většinou vše proběhne bez problémů a já během několika minut odcházím spokojeně domů. U větších nákupů jsou však lidské pokladní výrazně rychlejší, takže v takovém případě raději volím tuto cestu.

Petr Urban

Ano, jdu tam vždy

Měl jsem to jinak, ale postupně jsem změnil názor. Samoobslužné pokladny jsou sice kolikrát špatně ovladatelné a neintuitivní, ale člověk se s nimi pracovat naučí. Mám u toho sluchátka v uších a nemusím se s nikým bavit. Často je to dané únavou, nemám sílu na mezilidskou interakci. Chodím tam i s větším nákupem.

Tomáš Holčík

Ano, ale jen s malým nákupem

Nevadí mi si to sám napípat, ale u mnoha položek to nepředstavuje časovou úsporu. U běžné pokladny můžu průběžně dávat věci do tašek, přeskládávat namarkovaný nákup a podobně. Na samoobslužné pokladně nejdřív musím vše namarkovat a až po zaplacení to rozeskládat do tašek, což je v důsledku pomalejší a otravnější. A ač jsem v mnoha ohledech early adopter, zatím jsem nikdy nenakoupil s tou přenosnou čtečkou čárových kódů, co mají v Kauflandu a i jinde na průběžné načítání položek.

Martin Nahodil

Ano, ale jen s malým nákupem

Oba větší obchody, které mám blízko domu, už samoobslužné pokladny mají, takže když mám pár věcí, volím tuhle variantu. Většinou u nich ani nikdo není, takže je to rychlovka. Poslední dobou je to ale spíš obchod od obchodu. V Bille nikdy není problém, v Albertu se pokladna kolikrát rozhodla, že dál nebude spolupracovat, i když jsem postupoval bez chyby, a musel jsem počkat na příchod obsluhy. Což je prostě otrava a už by to vyšlo nastejno, kdybych si stoupnul klasicky do fronty.

A co vy, chodíte v obchodech k samoobslužným pokladnám?