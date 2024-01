Chodíte ještě do kina, nebo už raději čekáte na stream?

Covid nás odnaučil chodit do kina. Teď zase zdražují lístky (hlavně v Cinema City). Do toho existuje asi tucet streamovacích služeb, kde se ty filmy objeví třeba po dvou měsících. A už ani není problém mít doma velký obraz i zvuk.

Máte proto ještě nějaké důvod chodit do kina? Jde vám o ten kulturní zážitek a pocit být mezi lidmi? Láká vás na kinu vyšší technická kvalita? Nebo prostě chcete vidět film hned, protože se o něm bude všude mluvit? Jak to máte s návštěvou kin vy? A jestli chodíte, volíte spíš multiplexy, nebo menší jednosálové?

Petr Urban

Chodím několikrát ročně

Kino jsem navštěvoval hojně, ale ta míra se v posledních letech snížila. Na očekávaný film si do kina stále rád zajdu, je to pro mě kulturní zážitek, neduhům konzumních kin navzdory. Možná chodím méně, protože filmy z mého života vytlačují jiné věci. Částečně mě to nejspíš odnaučil covid.

Loni jsem si nicméně udělal výlet a během dne jsem navštívil Oppenheimera a Barbie. Nebo Mission Impossible. Napadá mě, že kinu přímo u nás na maloměstě se vyhýbám, protože filmy promítá častěji s dabingem, aby přitáhlo širší publikum. Mě to úspěšně odrazuje. Přestože velké plátno a pořádný zvuky považuji za skvělé, nejsem puritán a nevadí mi sledování filmů na menších obrazovkách.

Jakub Čížek

Chodím několikrát ročně

Do kina chodím kvůli velkému plátnu, zvuku a předraženému popcornu. Zvuk by mi už dnes nahradil můj soundbar a subwoofer (nakonec jde hlavně o ty dunivé a poctivé basy, viďte), ale velké plátno je prostě jen jedno. Je to něco úplně jiného než i ten největší televizor, projektor nebo snad bizarní VR helma. Nakonec je to pro mě i společenská událost, protože pokaždé vyrazím do kina s bráchou, který doma alespoň dostane volno od dětí a manželky.

Poslední měsíce se hodně řeší zdražování některých multiplexů, tady bych ale rád upozornil, že je kino pořád za hubičku. Jelikož jsem zároveň náruživý milovník klasické italské opery (ano pánové, i geekové mohou být gentlemani s vytříbeným vkusem), jen připomenu, že jedna jediná Tosca nebo třeba moje milovaná Turandot přijde bez věrnostního programu zhruba na tisícovku.

Lukáš Václavík

Chodím několikrát ročně

Tu a tam zajdu, ale ta frekvence rozhodně klesá. Na kinu mě láká hlavně ta vyšší technická kvalita, velký obraz a pořádný zvuk, což doma nemám. Vidět velký blockbuster v sále je intenzivnější zážitek. Dodnes si pamatuji, jak jsem ty bijáky poprvé viděl a prožíval v kině, s kým jsem tam byl apod. Když na něco koukám až doma, vybavím si film, ale už nic okolo.

Ale čím víc stárnu, tím víc oceňuji tu časovou nenáročnost streamů. Počkat pár týdnů na film mě netrápí. Nemusím se stresovat s cestou a nákupem lístků, poslouchat cizí srkání coly a chroustání popcornu, ani sledovat reklamy před filmem. Loni mi kvůli různým událostem unikl Oppenheimer, ale i na relativně malé TV se stereo zvukem jsem místy ani nedýchal. Letos nejspíš v kině uvidím jen pokračování Duny a Planety opic, zbytek zvládnu z gauče.

Marek Lutonský

Do kina jdu výjimečně

A když píšu výjimečně, tak realita vypadá tak, že poslední návštěva byla v červnu 2022. Do té doby to bylo zhruba v ročních intervalech, vždy na nějaký dětský film. Ale současně ani nečekám, až se nějaký titul objeví na streamingu, filmy mě nějak začaly míjet. I na streamovacích službách volím spíš seriály, protože mi vyhovují kratší stopáží jednotlivých dílů. Vůbec mě teď zkrátka nenapadne, že bych na něco měl jít do kina, cena je jen jednou z příčin.

Jan Láska

Do kina jdu výjimečně

Do kina chodím jen výjimečně a když už, tak do menších jednosálových kin, spíše na nezávislé nebo festivalové snímky. Nepodporuji monopol tuzemských multiplexů s přemrštěnými cenami, přežitou popcornovou kulturou a minimální přidanou hodnotou za služby typu hýbající se sedadla a stříkající voda v kinosále. Nejmenovaný izraelský řetězec multiplexů bojkotuji cíleně, protože penalizuje zákazníky kupující vstupenky online nesmyslným a neodůvodněným poplatkem navíc.

Asi radši chtějí zahltit své pracovníky na pokladnách v kinech, kde se žádný příplatek nevybírá, než zátěž přesunout na rezervační systém... Nadlouho jedinou výjimkou, kdy jsem služeb tohoto multiplexu využil, byla projekce filmu Oppenheimer v unikátním formátu IMAX 70 mm.

Filip Kůžel

Čekám, až bude film online

Kino nikdy nebylo můj šálek čaje – raději jdu na „živé umění“ – do divadla, na koncert, nějakou show… Ten bonus v podobě velkého plátna a lepšího zvuku mi nikdy nepřišel tak zásadní a popcorn si můžu udělat i doma. Naposledy jsem byl na filmu Le Mans '66, tedy v roce 2019. Tehdy se ke jmenovaným benefitům přidali kamarádi, šli do 4D kina a bylo to fajn. Takže kinu se nevyhýbám nějak z principu, ale za normálních okolností si radši doma pustím projektor.

Markéta Batulková Mikešová

Chodím několikrát ročně

Kino zážitek s obrovským plátnem mám ráda (a ten popkorn!). Dřív jsem chodila poměrně dost často, od covidu jsem to omezila, ale ani ne tak kvůli ceně (která je teda velmi vysoká), ale proto, že kvalita hollywoodských blockbusterů šla nesmírně dolů.

Teď už si víc vybírám, i když nejspíš pořád chodím častěji než většina lidí (Cinema City mám kousek od baráku). Musí to být velkofilm, na který se těším. Takže naposledy jsem byla na Napoleonovi. Mám také tradici, že na filmy Christophera Nolana chodím zásadně do Imaxu.

Co přinese další rok, těžko říct. Určitě chci do Imaxu na pokračování Duny. Ale dál? Zahrávám si s myšlenkou začít víc navštěvovat artová kina, jako je v Praze Bio Oko, kde se skvosty ještě pořád skrývají. Návštěvu kina beru jako kulturní zážitek, který doma nenasimuluji ani se sebelepším projektorem a nechci o něj zcela přijít. Chci koukat cestou na plakáty, vidět trailery, případně si po skončení sednout na pivo a film prodiskutovat… to je pravá návštěva kina.

Jiří Kuruc

Do kina jdu výjimečně

Duna a Tlapková patrola ve velkofilmu, to jsou mé poslední návštěvy kina a anketa mne nutí přemýšlet, proč tomu tak je. Důvodů bude více. Možná tím nejdůležitějším je, že se ženou sice oba milujeme starší francouzské a italské komedie, ale v novinkách se neshodneme. Takže kino jako rande škrtám. Dále nemusím být mezi prvními, kdo film uvidí, nejsem v sociální bublině, která by tohle řešila a diskutovala v kancelářské kuchyňce.

A konečně, i doma mám projektor s fajn zvukem, do toho platím tři streamovací služby, které mi skvělé filmy dříve či později naservírují. Možná bych ani tak neřešil cenu, kina v okolních maloměstech jsou vcelku cenově dostupná. Ale ta možnost odskočit si na záchod kdykoli během představení, je zkrátka fajn...

Tomáš Holčík

Do kina jdu výjimečně

Je velmi málo filmů, na které mi dává smysl jít přímo do kina. Bohužel v Brně nemáme IMAX, ale jen normální multikino. To mou touhu jít do kina ještě více umenšuje. Cena kina nějak nehraje zásadní roli, vstupné zaplatím z volnočasové benefitní karty a předražený popcorn nejím. Víc mne odrazuje kvalita projekce, odpovídající spíše levnému LCD projektoru, než kvalitní jasné kontrastní projekci.

Doma na OLEDu s HDR a kvalitním prostorovým zvukem si užiju trochu víc. A nevadí mi si klidně pár měsíců počkat, až bude film v nabídce streamingu.

Když jsem ale měl možnost zajít v New Yorku do kina s certifikací Dolby Cinema, případně kultovního TCL Chinese Theater v Hollywoodu s certifikací IMAX, pochopitelně jsem ji s nadšením využil a přitom mi bylo úplně jedno, jaký film uvidím.