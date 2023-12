Chodce vidí v mlze i tmě a umí zastavit tramvaj. Antikolizní systém od Škoda Group získal „českou nobelovku“

V neděli 26. listopadu byla udělována nejvyšší česká vědecká vyznamenání Česká hlava. Cenu Czechoslovak Group (CSG) Industrie získala společnost Škoda Digital za antikolizní systém. Systém ACS byl vytvořen pro tramvaje a je označován za klíčového hráče v budoucnosti autonomní dopravy.

Cena Industrie je udělována za nejlepší podnikovou inovaci. Škoda Digital, spadající pod Škoda Group, ji obdržela za antikolizní systém tramvají minimalizující krizové situace, ve kterých by hrozil střet s jinými objekty na trati. Při vývoji byl kladen hlavní důraz na zabránění kolizím s velkými objekty, minimalizaci ekonomických škod a škod na zdraví pasažérů.

Ocenění Česká hlava

„Cena společnosti Czechoslovak Group, cena Industrie, je za to, že tramvaj může mít nové oči. Jiné oči, než jsou ty lidské, aby viděla třeba podobně, jako vidí James Webb do hlubin našeho vesmíru.“ uvedl laureáta průvodce udílením cen Daniel Stach. „A jsou to oči, které mohou pomoct vidět třeba skrz hustou mlhu, která by se dala krájet, a to díky tomu, že se dívají na jiné vlnové délce. Cíl je jasný: pomoc řidiči dostat se se svými pasažéry do cíle co nejbezpečněji.“

Při vývoji systému bylo nutné pochopit situace, které musí řidiči tramvají řešit, a také to, jak se kolejové vozidlo chová. Antikolizní systém skenuje prostředí a porovnává ho s uloženou 3D mapou, díky čemuž přesně ví, kde se tramvaj aktuálně nachází. Vytváří takzvaný „virtuální tunel“ – průjezdní profil tramvaje v trojrozměrném prostoru – ve kterém detekuje případné překážky.

Antikolizní systém detekuje překážky v průjezdním profilu

Prostor před tramvají je prosvěcován neviditelnými infračervenými paprsky, které se odrážejí od objektů. Použitá technologie funguje bez ohledu na rozhledové a meteorologické podmínky – tedy například i v již zmíněné mlze, proti slunci, za hustého sněžení nebo ve tmě. Větší objekty, jako je například automobil, vidí na vzdálenost 100 až 150 metrů, chodce zhruba na 50 metrů.

Základem je sada senzorů

Škoda Group začala vyvíjet antikolizní systém v roce 2021 v rámci strategie vývoje produktů přinášejících přidanou hodnotu v oblasti ekologie, bezpečnosti a komfortu pasažérů. Základem celého systému je sada senzorů, sestávající z LiDARu, IMU jednotky a kamery.

LiDAR je zodpovědný za trojrozměrné mapování okolí v dosahu 100 až 150 metrů, a to v horizontálním i vertikálním zorném poli. IMU jednotka dává do systému informace o náklonu vozidla a pomáhá tedy tomu, že výstup senzorů antikolizního systému je srovnaný dle profilu trati. Kamera poskytuje 2D snímky ve vysokém rozlišení, které zachytí více detailů.

„Tato sada monitoruje situaci před tramvají a v případě hrozící kolize dáme varování řidiči. Pokud řidič z nějakého důvodu nereaguje, jsme schopni vozidlo bezpečně zabrzdit.“ vysvětluje vedoucí vývojového klastru zabývajícího se autonomií Jan Hušák. „Ambicí našeho systému je výrazně snížit riziko nehody tramvají.“

Výhodou je jízda po kolejích

„Využíváme faktu, že vozidlo jezdí po kolejích a díky znalosti trasy jsme schopni identifikovat infrastrukturní objekty podél linky a zároveň odlišit statické a dynamické objekty, které vstupují do průjezdního profilu a mohou být potenciálně kolizní.“ upřesňuje manažer vývoje autonomních technologií Leon Swientek.

Antikolizní systém je možné doplnit o další funkce, a tím ho přizpůsobit na míru požadavkům jednotlivých zákazníků. Jednou z možností je například přizpůsobení signalizace pro řidiče tak, že její zvuk bude záviset na závažnosti hrozící kolize atp.

Závěrem je nutné podotknout, že systémy zabraňující kolizím nevyvíjí jen česká Škoda, ale i řada dalších firem. Například v Ostravě bylo v září tohoto roku všech 39 tramvají značky Stadler vybaveno bezpečnostním systémem, kdy řidiče na nebezpečí nejdříve upozorní výstražná ikona na palubním počítači, pak se ozve zvukový výstražný signál, a nakonec řídicí systém tramvaje spustí brzdicí systémy.