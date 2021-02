ČHMÚ rozjel nový superpočítač. Bude simulovat dlouhodobé změny klimatu

Český hydrometeorologický ústav nasadil nový superpočítač. Minulý týden rozjel ostrý provoz stanice SX-Aurora TSUBASA od japonské společnosti NEC, která ČHMÚ dodávala i všechny dřívější superpočítače. Ústav za nový systém zaplatil 72,6 milionu korun s DPH, o dodání a instalaci se postarala německá pobočka NECu.

TSUBASA nemá sloužit ke krátkodobým předpovědím, ČHMÚ jej nasadí na výpočetní model ALADIN-CLIMATE/CZ, který bude simulovat dlouhodobé klimatické změny na území Česka. Tedy co můžeme očekávat za deset nebo třeba sto let. Jak často a jak silná budou sucha, bleskové povodně nebo silné větry. Simulace do budoucna pomohou efektům extrémního počasí předejít.

Součástí dodávky byly kromě hlavního superpočítač ještě dva podpůrné výpočetní servery TSUBASA, dva přístupové servery NEC LX a sdílený diskový systém o kapacitě dva petabajty. Hlavní systém sestává ze 48 hostujících mašin s celkem 384 výpočetními kartami NEC VE 20B. Každá z nich má osm vektorových procesorových jader o taktu 1,6 GHz s hrubým výkonem 2,45 TFLOPS (FP64). Superpočítač tak disponuje výkonem až 940 TFLOPS a má k dispozici 18 TB paměti HBM2 a 24 TB DDR4.