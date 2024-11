Chladivě bílá a úsporná i po přetaktování. Recenze základní desky Asus ROG Strix Z890-A Gaming Wi-Fi

Základní desky mohou zaujmout různými aspekty, v případě novinky od Asusu to jsou nízké teploty a celkově nízká spotřeba, a to i po přetaktování.

Plusy Nízký příkon a teploty Dobrý výkon Skvělá výbava Minusy Vyšší cena 9,3

Od testů základních desek pro AMD se přesouváme k Intelu, který nedávno představil procesory Arrow Lake-S čili desktopovou řadu Core Ultra 200. Ta je postavená na nové patici LGA1851, takže nutně potřebujete i základní desky (již jsme testovali MSI MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi). Procesory se dočkaly výrazných změn v architektuře, na což bylo nutné navázat i fyzicky výrazně přepracovanou čipovou sadou. Pod kapotou se toho změnilo hodně, na povrchu už tolik ne.

Na první pohled byste od sebe základní desky s čipsety Z890 a Z790 neodlišili. U testované základní desky ROG Strix A Gaming došlo od verze pro předchozí čipset k několika očividným úpravám, předně je PCB desky celé bílé. Ubylo slotů pro PCIe karty, ale zato přibyl slot pro disk M.2. Dále jsou nové porty Thunderbolt 4 vzadu a konektivita zahrnuje Wi-Fi7 – tím bychom shrnuli i hlavní viditelné novinky čipsetu Z890.

Asus ROG Strix Z890-A Gaming Wi-Fi Celkově povedená základní deska zajistí nízkou spotřebu, chybí některé funkce pro přetaktování, ale jinak je vybavená perfektně. Parametry: čipová sada: Intel Z890 patice: LGA1851 max. paměť: 192 GB DDR5 (až 9 066 MHz OC) rozšiřující sloty: 1× PCIe 5.0 ×16, 1× PCIe 4.0 ×16 Wi-Fi: Wi-Fi7 Bluetooth: BT 5.4 audio: Realtek ALC4080, až 7.1 zadní konektory: 2× 3,5mm jack, 1× optický S/PDIF, 1× HDMI, 1× DP, 1× LAN 2,5Gb/s, 2× USB 3.2 Gen1, 5× USB 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen2, 2× Thunderbolt 4 (USB4) interní konektory: 2× ATX 8pin, ATX 24pin, 9× chlazení, 3× ARGB, 1× Thunderbolt, 1× M.2 PCIe 5.0, 4× M.2 PCIe 4.0, TPM, 4× SATA 6 Gb/s, 4× USB 2.0, 2× USB 3.2 Gen1, 1× USB-C 3.2 Gen2×2 podpora RAID: ano rozměry: 305 × 244 mm (ATX) příslušenství: 2× SATA kabel, anténa, stahovací pásky, příslušenství k M.2, manuál, samolepky, klíčenka Cenové srovnání: Gigabyte Z890 Aorus Pro ICE – 10 500 Kč

Asus ROG Strix Z890-A Gaming Wi-Fi – 11 000 Kč

– MSI MPG Z890 Carbon Wi-Fi – 13 400 Kč

Nízká spotřeba, nízké teploty

Po celou dobu testování mě provázela jedna důležitá vlastnost desky – vysoká efektivita. Mimo zátěž, v zátěži i při automatickém přetaktování s AI jsem viděl nižší příkon i nižší teploty na straně procesoru (či jeho napájení) než u konkurence. Nejzajímavější je na tom fakt, že výkon byl de facto stejný.

Podrobněji si to rozebereme na plném procesorovém vytížení v benchmarku Cinebench R23. Procesorová jádra Intelu Core Ultra 7 265K běžela u výkonných jader na 5,2 GHz a u efektivních jader na 4,6 GHz, tedy stejně jako u konkurence. Výkon byl téměř shodný jako konkurence, ovšem reportovaný příkon procesoru činil 180 W a na zásuvce to bylo 282 W. Další testované desky od MSI měly o 15 až 30 W vyšší příkon.

Pokud byste s deskou od Asusu taktovali procesor, tak automatika s AI přidá 40 MHz, což se promítne do 1,6% nárůstu výkonu. Opět se zde do popředí dostává logika efektivity (a případně fakt, že nové procesory Intelu nejde moc přetaktovat) a příkon se zvýší jen o 10 W. To je stále méně než desky MSI bez přetaktování, to však ani u nich příliš nezvedlo příkon.

Velmi podobná situace nastává při maximálním vytížení jednoho jádra, což jsme testovali opět v benchmarku Cinebench R23. Základní deska Asus reportovala procesorový příkon 22 W a na zásuvce byl příkon 74 W, konkurence v prvním případě reportovala o 5-13 W více a na zásuvce o 18 až 31 W více, což už jsou významné rozdíly.

Skvělé jsou i teploty, za což může i nižší příkon nových procesorů. Jeho napájení je stále lehce naddimenzované, což bylo u minulých generací potřeba. Napájecí kaskáda měla nízkých 45 °C podle integrovaného snímače, bezkontaktním teploměrem jsem naměřil 42 °C v nejteplejším bodě po 30 minutách plné zátěže.

Co více je potřeba?

Základní deska Asus ROG Strix Z890-A Gaming Wi-Fi nabídne po stránce výbavy opravdu vše potřebné, samozřejmostí je slot PCIe 5.0 ×16 pro grafickou kartu. Již jsem zmínil dva zadní porty Thunderbolt 4 a vedle něj je spousta rychlé drátové i bezdrátové konektivity. PCIe 5.0 je i na jednom z pěti slotů pro disky M.2.

Dále se na desce nachází devět konektorů pro ventilátory, interní USB-C a Thunderbolt header či 3× ARGB konektor. Potěší i tlačítko pro zapnutí počítače, mezi zadními konektory jsou tlačítka pro vymazání a flashování BIOSu. Naopak chybí nástroje pro pokročilou diagnostiku jako sedmisegmenové displeje. Ty nahrazuje funkce Q-Dashboard, ta ale není plnohodnotnou náhradou třeba pro přetaktování a případy nestability celé sestavy. Naštěstí tohle se týká jen minima uživatelů.



Q-Dashboard ukáže velmi přehledně mnoho informací, k tomuto schématu se dostanete skrze nástroje (tools) v UEFI

Asus přidává mnoho chytrých funkcí, některé z nich používají AI (nebo ji aspoň mají v názvu), například jsme jednu takovou funkci použili pro výše zmíněné přetaktování. Pro jednoduchou instalaci ovladačů můžete použít Asus Driver Hub, což je jednoúčelová aplikace namísto komplikovanějšího Armoury Crate. Z dalších AI funkcí nás zaujal AI Advisor Chat, byť ten je zatím jen v angličtině.

Celkově jde o velmi povedenou základní desku, která splní všechna očekávání hráčů, ale i uživatelů používající počítač pro práci. Rozhodně můžeme říct, že základní desky pro Intel Arrow Lake se povedly více než samotné procesory.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Asus.