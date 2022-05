Chci se zastavit na fotku a přesto sledovat, jak se zlepšuje můj sportovní výkon. Objevte kouzlo segmentů

Poloprofesionální a profesionální sportovci mají vyladěné a přesné tréninky, které mohou porovnat. Jak ale mohou zlepšování svých výkonů porovnat i běžní nadšenci?

Jak srovnat dva sportovní výkony? Profíci to mají snadné: jdou trénovat, zapnou aktivitu na startu, ukončí ji v cíli a porovnají rychlost, čas, tepovku atd. Co ale my, nadšenci a hobíci? My nechceme řešit, zda jsme vyběhli či vyjeli právě odsud a doběhli přesně sem po totožné trase. Chceme si po cestě udělat fotku, zastavit se s přáteli, potřebujeme se přiobléct... A hlavně nechceme jezdit stále stejnou trasou.

Každá taková odchylka mezi tréninky způsobí, že jsou finální čísla neporovnatelná. I z tohoto důvodů mnozí hobíci vlastně nechtějí nic měřit a zaznamenávat. Ukážeme vám způsob, jak lze porovnat třeba jen část trasy a sledovat, jak se zlepšujete.

Porovnání částí trasy

V ukázkovém případě vyrážím poněkolikáté na oblíbený okruh o délce necelých 25 km. V první (převážně stoupací) části se vždy držím shodné trasy, cestu zpět však volím podle aktuálních podmínek. Je-li sucho, preferuji les, pokud mokro, dám přednost asfaltu. Trasy se tedy ve finále odlišují vzdáleností, nastoupanými metry, průměrnou rychlostí i dalšími údaji, avšak ta první část, která je pro sledování výkonu důležitá, zůstává totožná.

Pro srovnání aktivit skvěle poslouží platforma Garmin Connect. Samozřejmě si skvěle rozumí s hodinkami a cyklopočítači stejné značky, ale můžete sem vkládat i GPX soubory z jiných zdrojů (smartphone, hodinky jiných značek). Stačí se na Connectu registrovat a přihlásit. Majitelé hodinek a dalších sportovních zařízení od Garminu mají jistě ve svém mobilu aplikaci Connect, která se stará o synchronizaci aktivit do cloudu, odkud jsou opět přístupná přes výše uvedenou webovou adresu.

V uživatelském rozhraní Connectu zvolte vlevo Aktivity – Všechny aktivity, 1 zobrazí se seznam všech aktivit v chronologickém řazení od nejnovějších po nejstarší. 2 Jak je patrné z tlačítka Porovnat, 3 srovnávat můžete maximálně 4 aktivity, které vyberete prostým klikáním někam na šedou část pruhu, ne přímo na název. Jakmile zvolíte alespoň dvě aktivity, tlačítko Porovnat zmodrá a můžete na něj kliknout.

Objeví se jednoduché rozhraní, jehož hořejšek tvoří mapa s tlačítkem pro přehrání a posuv. 4 V mapě vidíte obě aktivity a snadno se zorientujete, ve které části je stoupání a kde naopak frčíte z kopce. Uprostřed se nachází důležitý graf, 5 který vynáší jednu ze čtyř veličin vůči ujeté či uběhnuté vzdálenosti: nadmořskou výšku, rychlost, srdeční tep a konečně čas. 6 Nadmořská výška je poměrně zbytečný údaj, nejdůležitější je rychlost, srdeční tep a čas. Nejzajímavější je zřejmě porovnat, jakou rychlostí zvládáte delší výjezd do kopce: 7 s rostoucí kondicí a více tréninky se rychlost zvyšuje, což platí nejen pro kolo, ale i pro běh a další sporty. Anebo srdeční tep: s rostoucím počtem tréninků budete mít při stejné rychlosti stoupání nižší tepovou frekvenci.