Chcete to nandat Putinovi? Útok na ruské weby asi funguje, ale pozor, ať nezničíte sami sebe

Poslední týden je naprosto bezprecedentní. Z Twitteru se stal živý proud informací z bojiště (nutno podotknout, že se také výrazně snížila laťka standardu ověřování zpráv), a jelikož žijeme v éře demokratizace technologií, ruku k dílu mohl připojit každý z nás a zapojit se do boje.

Sice to neznamená, že budeme pomocí stingerů shazovat ruské vrtulníky, ale z mnoha tweetů na nás křičí zpráva: „Otevři v prohlížeči tuhle adresu a zapoj se do masového útoku DDoS, který nemá v historii obdoby!“

Podívejte se na ruský Downdetector, jak si teď stojí tamní weby

Tou první adresou byl nejspíše skript vug.pl/takeRussiaDown.html, pak přibyla jeho lokalizovaná verze kuzelovi.cz/FuckPutin.html a vznikají další a další zrcadla, ale mnohá mají jepičí život. Například norussian.tk už se odmlčel.



Pokus o HTTP DoS a chybové zprávy, že se nedá spojit s cílovými servery

Položil jsem ruský web, anebo mě jen zablokoval jeho firewall?

DDoS, tedy plným názvem Distributed Denial of Service, je v tomto případě realizovaný tak, že se váš prohlížeč začne v nekonečné smyčce stále dokola připojovat na desítky ruských webů ze seznamu s jasným cílem je zahltit.

Stejně zahltit, jako by si celé Česko v jeden okamžik spustilo náš pořad Týden Živě, což by nás sice potěšilo, ale nejspíše jen prvních deset sekund, než se naše streamovací servery zhroutí pod náporem neobvyklého zájmu. Ostatně, v minulosti se to během olympijských her stalo i tehdy poddimenzované České televizi.

Program Logstalgia a starší vizualizace HTTP požadavků létajících mezi klienty (vlevo) a serverem (vpravo). Kdybychom měli klientů ještě o řád více a zrychlili jejich aktivitu, můžeme vytvořit DDoS:

Prosté otevírání spojení se vzdálenými servery je ale poměrně primitivní a zvláště ty větší na to myslí a používají nejrůznější cache a vyrovnávací techniky a firewally, které při zjištění podezřelé aktivity z konkrétního počítače jednoduše na nějaký čas zablokují jeho IP adresu a v klidu jedou dál.

Z tohoto úhlu pohledu není jednoduché ověřit, jestli má takový útok vlastně nějaký smysl, ukončení spojení ze strany oběti totiž ještě nemusí znamenat, že jste opravdu položili web Gazpromu, ale že vás třeba jen zablokoval jeho nadřazený firewall.



Stránky Kremlu se stahují i z Česka, ale extrémně pomalu

Pokud by však byl útok opravdu masivní – geograficky dostatečně distribuovaný ze všech možných končin světa – banování jednotlivých IP adres nebo dokonce celých oblastí ztrácí smysl a oběť spíše počká, až to útočníky přestane bavit. Až vypnou své domácí počítače. Ostatně, ani samotný útok není zadarmo a solidně vytíží váš procesor.



Při úspěšném navázání spojení dochází k zajímavých přesměrováním. Reaguje tak nějaký firewall/vyrovnávací server? Je to možné

Funguje to? Pomůže tunel do Moskvy

Pokud jste se také zapojili, vaše domácí mašina právě teď zvesela útočí a vy v druhém okně ověřujete, že ruská webová stránka ze seznamu skutečně nereaguje. Nicméně z výše popsaných důvodů se vyplatí zkontrolovat reálné bojiště.



Tunel do Moskvy pomocí VPN od Avastu

To znamená, že se musíte alespoň virtuálně teleportovat na Rudé náměstí a zkusit dostupnost cílového webu přímo odtud. Pomůže některé z věrohodných anonymizačních VPN, které má v nabídce i ruské IP adresy.

Umí to třeba placený Avast SecureLine VPN, který ale nabízí bez jakékoliv registrace a vyplňování platebních údajů první týden zdarma. V nabídce má koncové body v Petrohradě a Moskvě. Pět set megabajtů zdarma a možnost připojit se v Rusku dává také nástroj OpenFreedom.

Gazprom.ru mlčí i v Rusku, Kreml asi také

Mnohé prohlížečové DDoS na Rusko útočí na již zmíněnou doménu gazprom.ru, která skutečně mlčí i při pokusu o její návštěvu skrze protokol HTTP a z ruského území.



Gazprom.ru neodpovídá ani z Prahy, ani z Moskvy

Jenže nejrůznějších hackerských operací nyní probíhají tucty, Anonymous vyzývá k dalším, takže – ruku na srdce – nelze spolehlivě ověřit, jestli web přetížily podobné prohlížečové skripty, nějaký mnohem sofistikovanější útok, anebo je důvodem něco úplně jiného.

Nesmíme zapomínat ani na to, že na weby ruského režimu jistě útočí i mnozí Rusové, takže nejde jen o datový tok z vnějšího světa, ale i v samotném Rusku a na jeho IP adresách.



Webové stránky Kremlu se s moskevskou IP se také načítají žalostně pomalu. Jedou se to podaří, podruhé ne

Je to komplikované, skutečný rozsah útoku v tuto chvíli znají jen ajťáci z Kremlu a ani v dnešní třaskavé době bychom proto neměli zapomínat, že je třeba zprávy alespoň trošku ověřovat. I ty, která aktuálně ladí našim srdcím.

Drahoušek zákazník, zničíme Putina

Důležité je přitom ověřovat nejen zprávy, ale přinejmenším s elementární nedůvěrou přistupovat i k podobným skriptům. Troufám si totiž tvrdit, že je jen otázkou času, kdy se na scéně vyrojí hromada podvodných phishingových stránek typu: „Drahoušek, zákazník, pojďme útočit na Rusko rychle a levně! Klikni na tento odkaz!“

Mějte na paměti, že podobné weby mohou začít dříve či později provádět i něco jiného. Kdybych byl představitelem ruského státu, vypustím na Twitter tucet zdánlivě identických stránek, které by vedle několika ruských klamných cílů útočily i na servery v Evropě a USA. Anebo bych je rovnou zaplnil malwarem a těžebními skripty, což by bylo koneckonců asi mnohem praktičtější.

Jelikož je v těchto dnech naše obezřetnost v tomto směru poněkud nalomena a mnozí klepneme téměř na cokoliv, abychom to Putinovi trošku nandali, ta příležitost pro malware nebyla nikdy lepší.