Chcete skrýt domácí nepořádek? Meet nabízí povedená animovaná pozadí pro videochat

Vytvořit za vámi pěkné pozadí (nebo aspoň nějaké pozadí) a zakrýt tak během videochatu cokoli, co se nachází v prostoru za vámi, dovede kdejaký komunikátor. Nová pozadí by typicky nestála za článek, Google však v Meetu představuje velice povedené kousky.

Nejde už jen o statické obrázky, nýbrž o pohyblivé pozadí. Ne snad, že by za vámi byla vidět projíždějící automobily, to by koncentraci spíš ubíralo. Jedná se však o jemné animace – např. je vidět, že za virtuálním oknem esteticky vypiplané kavárny prší a kapky stékají po skle.

Některá prostředí jsou pak k dispozici v různých variantách, které budou aplikovány podle vaší polohy. Zatímco někdy bude za oknem pršet, jindy se za ním roztrhne pytel sněhu. Nebo bude za oknem tma, protože ve vaší oblasti se už setmělo. Kromě kavárny Google vyrobil mj. pozadí s bytem. Tři animovaná prostředí jsou k dispozici všem, tedy i osobním účtům, dalších pět nechává pro platící zákazníky a zákaznice.

Dále firma Meet vybavuje různými světelnými a barevnými efekty a další novými statickými pozadími. I tyto přídavky jsou placené. Animovaná pozadí aktivujete jen na webu. Distribuce může ještě zabrat dny, takže pokud nové funkce nemáte k dispozici vyčkejte.

Zdroje: Google Workspace Updates