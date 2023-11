Chcete pracovní plochu, která s vámi cestuje ze zařízení do zařízení?

Pracovní plocha počítače nebo notebooku je to první, kam si většinou ukládáme aktuální dokumenty, s nimiž chceme pracovat. Jediným problémem této plochy je, že je vázaná právě na konkrétní zařízení. Co byste ale říkali ploše, která s vámi cestuje ze zařízení do zařízení, takže můžete něco rozpracovat v kanceláři na desktopu, pokračovat na notebooku doma a poté třeba na tabletu cestou na schůzku?

Právě takovou pracovní plochou disponuje kancelářská platforma IceWarp Epos, česká alternativa vůči Microsoft 365 nebo Google Workspace. Její Dashboard představuje středobod celého komunikačního řešení od IceWarpu. V cloudovém pracovním prostředí tak máte kdekoli na světě hezky po ruce všechno, na čem právě děláte. Stačí vám jenom prohlížeč, ze kterého se rovnou připojíte k Dashboardu, a můžete se pustit do práce.



Na Dasboard se dají přetahovat soubory, připínat poznámky nebo konverzace a ukládat nahrávky důležitých schůzek prostřednictvím videokonference. Všechny dokumenty se dají rychle zobrazit jedním kliknutím.

Intuitivní Dashboard s možností integrace služeb třetích stran

Pokud si nejste jisti, který dokument potřebujeme otevřít, stačí na něj na Dashboardu najet myší a zobrazí se vám náhled, který se pak dá zvětšit na plnou velikost, různě přemisťovat a uspořádávat do složek. Prostředí Dashboardu je plně rozšiřitelné a do budoucna umožňuje integraci služeb třetích stran, tudíž se nemusíte obávat, že zastará a v budoucnu bude překonaný jinou službou. Funguje nativně v cloudu jako aplikace, která nevyžaduje žádnou instalaci. V případě, že si to uživatel (firma nebo jiná organizace) přeje, může IceWarp Epos fungovat také na lokálním serveru, ale znemožní to jeho používání mimo firemní síť a používání Dashboardu na jakémkoli chytrém zařízení kdekoli.

Naopak cloudová verze IceWarp Epos vám umožní využívat Dashboard i během chvil, kdy nejste v kanceláři a potřebujete si třeba jen na obědě zkontrolovat aktuální stav projektu nebo si udělat pár poznámek a připnout je na svoji pracovní plochu, upravit a naformátovat podle svých představ. Výhodou Dashboardu od IceWarpu je fakt, že se neustále pohybujete v jediném okně internetového prohlížeče. Nepřeklikáváte tedy z okna do okna, ani si nemusíte spouštět další aplikace třetích stran.



Ukázka připnutých dokumentů

Vedle poznámek a dalších dokumentů připnutých na Dashboardu můžete v tom samém okně vyřizovat e-maily, konferenční hovory, pracovat v týmu prostřednictvím TeamChatu v projektové místnosti, plánovat v kalendáři či bezpečně sdílet data s externími spolupracovníky.

Bezpečné nakládání s daty a integrace ChatGPT

Poslední aktualizace platformy IceWarp Epos přinesla kompletně přepracované prostředí. Dashboard nabízí intuitivní přehled agendy i nové nástroje ke zlepšení komunikace a spolupráce v týmech. Všechny položky si můžou uživatelé libovolně přeskládat a uspořádat do složek tak, jak jim to vyhovuje. Vylepšení doznalo také vyhledávání.

Nové funkce navíc poskytují uživatelům ještě vyšší kontrolu nad daty, která sdílejí v rámci pracovních týmů. Aktualizace též umožňuje integrovat další cloudové i lokálně provozované služby, jež se mimo platformy IceWarp v rámci firmy používají, čímž poskytuje uživatelům přístup ke všem potřebným datům na jediném místě.

Úplnou novinkou, kterou IceWarp zavádí na sklonku roku 2023, je pak ChatGPT s využitím umělé inteligence integrovaný přímo do platformy Epos. Funguje v dialogových oknech pro psaní, chat a zprávy TeamChatu. Možnost využívat ChatGPT může uživatel ve chvíli, kdy spáruje svůj účet s OpenAI.