Chcete poslouchat rádiovou komunikaci ruských vojáků na Ukrajině? Možná je odhalíte přímo ve svém prohlížeči

Když sítěmi před pár dny prolétly údajné vojenské frekvence, na kterých komunikuje ruské letectvo na Ukrajině, mezi geeky opět vzrostl zájem o rádiového přijímače. V praxi to ale není tak jednoduché. Budete potřebovat patřičnou hardwarovou výbavu a vhodnou anténu, což se do malého bytu uprostřed města zpravidla jen tak nevejde.

Pokud si to celé ale chcete alespoň vyzkoušet bez investice jediné koruny, zkuste některý z veřejných webových serverů, které nabízejí WebSDR – softwarově definované rádio přes WWW.

Rádiové přijímače ve webovém prohlížeči

O principech SDR jsme už psali mnohokrát a v podstatě se jedná o generický a softwarově řízený přijímač/vysílač, který lze naladit v poměrně širokém rádiovém spektru a signál počítačově zpracovávat.

Drobné SDR dongly, které původně sloužily ke sledování digitální televize a stojí pár kaček, lze softwarově překonfigurovat třeba na příjem dat z radarových odpovídačů letadel, na čemž stojí i populární služba Flightradar24. No, a WebSDR je zase univerzální webové rozhraní přijímače.

Stručně řečeno, někdo s dobrou anténou a hardwarem vše připojil do internetu a skrze WebSDR nabídl ovládání a poslech široké komunitě.

Webový klient SDR na nizozemské University of Twente:

Ve videu zazní morseovka, ruština a další signály, na které upozorňují posluchači v chatu.

Seznam veřejných serverů s klienty WebSDR a jejich přijímacími parametry najdete na stránkách websdr.org. U každého záznamu zároveň uvidíte počet aktuálních uživatelů. To se hodí, na cílovém webu totiž často najdete i diskuzi, ve které mohou ostatní posluchači sdílet frekvence, na kterých se zrovna teď něco děje.



Univerzální rádiový přijímač na bázi WebSDR

V opačném případě začátečník uslyší jen šum, nebo všemožné pískání, aniž měl potuchy, co to vlastně znamená. Rádiové spektrum je přece jen poměrně široké a hledání čehokoliv zajímavého by připomínalo jehlu v kupce sena.

Není to zase tak jednoduché

Když nakonec narazíte na ruštinu, ještě to neznamená, že právě teď posloucháte ruského letce v bombardéru. Je to sice lákavá představa, ale povětšinou naivní.



Začátečník nebude vědět, jakou frekvenci má naladit. Pomůže mu ale hypertextový chat, ve kterém se ostatní posluchači chlubí, co našli. Stačí klepnout na odkaz

Na druhé straně totiž může mluvit běžný radioamatér ruské národnosti, anebo je to jen nějaký vtípek. Nehledě na to, že přijímač musí být také v rádiovém dosahu ukrajinské fronty. Ostatně, právě teď mnozí vysílají na frekvencích, o které je zájem, třeba ukrajinskou hymnu.