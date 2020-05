Chcete počítač jako Linus Torvalds? Připravte si sto tisíc

Linus Torvalds je geek jako my ostatní. Tento týden na sebe prozradil, že po 15 letech přešel z Intelu na AMD. Co jej k tomu vedlo a co dalšího používá, prozradil v čerstvém rozhovoru pro ZDNet.

Nová sestava otce Linuxu je postavena okolo 32jádrového procesoru AMD Threadripper 3970X a desky Gigabyte TRX40 Aorus Master. Původně ale uvažoval o „polovičním“ Ryzenu 3950X pro platformu AM4. Běžně se totiž drží mainstreamových komponent a i zmíněný Ryzen by byl pro jeho účely skokovým upgradem oproti dosavadnímu Intelu Core i9-9900K. Proč ale nesáhl po vícejádrovém Xeonu? Procesor od AMD je podle něj pořád ještě cenově výhodný.

Linusovi nejde o výkon GPU a vystačil by si s integrovanou grafikou. Tu Threadripper nemá, proto využil starší Radeon RX 580 od Sapphire. Nehraje, takže jde v jeho případě o „overkill“, jak sám uznává.

Nízká hlučnost je to hlavní

Jeho hlavní prioritou je nízký hluk. Proto měl strach z HEDT procesorů, které mají vyšší spotřebu a tepelné vyzařování. Čím chladí procesor, bohužel neřekl. Po dobré zkušenosti se značkou ale na chladič nasadil ventilátor Noctua NF-A14 PWM.

Od Noctuy by si přál i skříň, ale výrobce je nedělá. Vsadil proto na Be Quiet! Dark Base 700 a zdroj Seasonic Focus GX-850. Chtěl něco s dvojnásobným výkonem oproti tomu, co sestava skutečně vyžaduje. A vybíral i podle recenzí. Ventilátory reguluje v BIOSu tak, že mimo zátěž nejsou vůbec slyšet. Dokonce potvrdil, že není fandou vodního chlazení. Není si jistý spolehlivostí a hluku pumpy.

Co dál v jeho počítači najdeme? Coby SSD používá 1TB kartu Samsung EVO 970 a dokoupil 64 GB (4 × 16 GB) paměti DDR4 (2666 MHz, ECC). Tolik paměti ani nepotřebuje, ale chtěl zaplnit všechny sloty na desce a RAM je dnes za hubičku.

procesor AMD Ryzen Threadripper 3970X 56 000 Kč základní deska Gigabyte TRX40 Aorus Master 16 000 Kč grafická karta Sapphire Radeon RX 580 5 500 Kč paměť 4× 16 GB DDR4 2666 MHz ECC 11 500 Kč SSD Samsung 970 EVO 1TB 5 000 Kč skříň Be Quiet! Dark Base 700 4 500 Kč zdroj Seasonic Focus GX-850 4 000 Kč chlazení ? + Noctua NF-A14 PWM 2 500 Kč celkem 105 000 Kč

Počítače si prý skládá výhradně sám. Nemá rád, když se mu v nich hrabe někdo jiný. Sám ví, co nejvíc potřebuje, a ještě při upgradu často využívá některé původní komponenty. Jako systém nasadil Fedoru 32, jejíž velká část vzniká v brněnské pobočce Red Hatu.

Jeho hlavním notebookem je pak Dell XPS 13, který americká firma prodává i ve speciální vývojářské edici s předinstalovaným Ubuntu. Jestli jej na laptopu nahradil Fedorou, ale nevíme.