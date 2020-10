Chcete mít opravdu rychlé nahrávání her? Fanoušek nainstaloval Crysis 3 přímo do paměti GeForce RTX 3090

Možná víte o speciálních aplikacích, které umožňují s operační pamětí počítače pracovat jako s dalším diskem, který dosahuje vysoké rychlosti (moderní paměti DDR4 mají rychlost čtení kolem 55 GB/s). Uživatel Strife212 se na twitteru ale pochlubil ještě rychlejším systémem.

Využil totiž softwaru GPU Ram Drive, což je podobný software, který ale vytvoří samostatný disk ve videopaměti grafické karty. Paměť na grafické kartě je mnohem rychlejší, ale má také obvykle velmi malou kapacitu.

To ale neplatí u GeForce RTX 3090, kterou tento uživatel vlastní. Karta má 24 GB paměti GDDR6X s propustností 936 GB/s, což už je více méně 20× více než operační paměť.

I když to zní skvěle, rozhodně ale nelze čekat rekordní načítací časy. Problém totiž je, že se stále jedná o obyčejnou simulaci úložiště, takže stále dochází k přesunu do operační paměti a z ní pak do grafické karty.

Podle měření se podařilo zmíněnému uživateli nainstalovat do paměti karty hru Crysis 3, kde instalace zabrala 15 GB. Při hraní ve 4K při vysokém nastavení kvality si hra vzala přibližně 5 GB videopaměti a na kartě se tak využívala kapacita kolem 20 GB. Žádné další testy bohužel nebyly provedeny.

Uvidíme, jestli se někdo s GeForce RTX 3090 pokusí o podrobnější analytiku tohoto využití, ale každopádně toto řešení je spíše pro zajímavost. Mnohem důležitější bude rozšíření technologie DirectStorage od Microsoftu a Nvidia RTX IO.