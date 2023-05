Chcete chodit s bikinovou hvězdou sociálních sítí? Díky AI můžete. Za dolar na minutu

Jmenuje se Caryn Marjorie, je jí 23 let, je krásná, fotí se v elastických kalhotách, sem tam v bikinách. Podobně jako stovky dalších ji zájem publika slušně živí. Nejvíce lidí ji sleduje na Snapchatu: 1,85 miliónu a asi nepřekvapí, že z 99 % jde o muže.

Caryn do košatého portfolia sociálních médií přidala zajímavou technologickou novinku – Caryn AI je umělá inteligence, kterou společnost Forever Voices vytrénovala na hodinách Caryiných youtube videí. Na základech GPT-4 postavila konverzační službu, hlasový chat. Výsledkem má být přenesení osobnosti influencerky do digitální služby, kterou teď Caryn nabízí jako AI přítelkyni.

O čem si s ní budete povídat, je jen na vás. Můžete plánovat výlet, společnou budoucnost, nebo sklouznout k sextingu.

Platí se dolar za minutu, což není úplně málo, ale pánské publikum myšlenka „chodit s Caryn“ nadchla. Co na tom, že je to jen na displeji a ani si nepovídáte přímo s živou osobou. Caryn AI už má více než tisíc uživatelů, s trochou nadsázky se dá říct, že Caryn má tisíc „boyfriendů“ současně. A funguje to i po ekonomické stránce. Fortune uvádí, že za pouhý první týden služba vydělala 71 610 dolarů, tedy více než 1,5 miliónu korun.

Ukázka hlasového chatu od Forever Voices (ukázková AI jménem Dolores):

Caryn AI je další příklad toho, jak se rozmazávají hranice mezi skutečným a virtuálním světem. Úvodní stránka ujišťuje, že veškerá komunikace s chatbotem je šifrovaná. Uživatelé se tedy nemusí bát, že by kdokoliv třetí viděl obsah intimní konverzace. Ale jsou tu i další otázky, zejména etické. Společnost Forever Voices už do virtuální podoby „převedla osobnosti“ několika dalších influencerů a rozhodně s tím nehodlá končit. Podle CEO Johna Meyera se firma touto problematikou zabývá a plánuje jmenovat ředitele pro etické otázky.

