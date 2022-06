Chatujte v Edgi sami se sebou. Funkce Drop umožní sdílet mezi zařízeními poznámky a soubory

Jedno řešení Microsoftu někdy nestačí. Způsobů, jak přenášet obsah z mobilu na počítač a obráceně, bychom pár napočítali. Na poznámky má zejména OneNote a Sticky Notes, na soubory zase cloudové úložiště OneDrive.

Funkce pro (interní) sdílení poznámek a souborů se však možná dočká také internetový prohlížeč z domácí stáje. Lépe řečeno už probíhá testování, a to na úrovni raných vývojových sestavení, takže si chystanou novinku můžete zkusit na vlastní kůži v Edgi Canary, pokud budete mít štěstí.

Distribuce je podle všeho řízená. Osobně ji mám k dispozici v Edgi Dev. Jako první na ni upozornil Neowin. V podobných případech platí, že pokud se funkce neosvědčí, nemusí se do konečného vydání produktu propracovat. Veřejné testování přinejmenším ukazuje, kam míří myšlenky vývojového týmu.

Rychlé ukládání poznámek a souborů

Nástroj na sdílení pro vlastní potřebu, nikoli se světem, se nazývá Drop a najdete ho pod novým tlačítkem na nástrojové liště poblíž historie, kolekcí a spol. zatím platí, že ho musíte nejdřív aktivovat. Drop použijete, když si budete chtít něco odložit stranou a obsahu se následně budete věnovat v dohledné době (a třeba na jiném zařízení).

Z povahy Drop nebude příliš dobrý na dlouhodobé zálohování, nebylo by totiž přehledné. V podstatě se jedná o chat, kde necháváte vzkazy sami sobě, na žádnou organizaci se zde nehraje. Spojený je s OneDrivem – v kořenovém adresáři cloudové jednotky najdete složku Microsoft Edge Drop Files.

Integrace takové funkce dává smysl v tom ohledu, že Edge vychází pro všechny hlavní počítačové a mobilní platformy, byť by Microsoft tak trochu konkuroval sám sobě. Potenciál vidím v tom, že by Drop teoreticky mohl být integrován také do dalších aplikací. (Název zmíněné složky tomu odporuje.)

Neexistuje důvod, proč by ostatně nemohl existovat rovněž jako samotná aplikace. Nevíme však nic o tom, co Microsoft plánuje, takže si budeme muset počkat, až kontury sám zvýrazní. Momentálně Drop najdete jen ve vývojových sestaveních Edge na počítačích.

Zdroje: Edge Dev 104.0.1271.2 | Neowin