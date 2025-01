ChatGPT přidal žárovku, která aktivuje víc inteligence. Zapne uvažovací AI

V placené verzi ChatuGPT se odpoledne objevil nový nástroj. Ikona žárovky má u sebe text Use more intelligence (použij více inteligence) a když žárovku stisknete, ukáže se u ní nápis Think (Mysli).

Nic dalšího ChatGPT neprozradí, jen v kódu stránky jsme ještě našli texty „Přemýšlejte o svých výsledcích” a „ChatGPT umí přemýšlet, než zareaguje, a lépe tak zodpoví vaše nejdůležitější otázky“.

Nová žárovka zapne uvažování

Když režim Think aktivujete, ChatGPT místo standardního modelu, který rychle vychrlí nejpravděpodobnější odpověď, zapojí svůj uvažovací model (reasoning). Objeví se řádek Přemýšlím a ChatGPT ukáže odpověď, teprve až se na problém a své reakce podívá z více úhlů.



Na řádek Přemýšlím můžete kliknout a v panelu vpravo se někdy ukážou podrobnosti

Je to vlastně stejné, jako byste místo standardního modelu 4o z nabídky vybrali přemýšlecí o1 nebo o1-mini. Jen na to stačí přepínač a ChatGPT vůbec neukáže, který z modelů použil. Všimněte si, že na předchozím obrázku stále zůstává základní ChatGPT 4o.

Na cestě je o3

U tlačítka Think můžete v kódu ChatuGPT najít ještě "required_models": ["o1", "o3-mini"]. Druhý zmíněný je rychlá verze zatím neveřejného modelu o3, která by se měla brzy dostat do světa. Minulý týden to naznačil Sam Altman, šéf OpenAI.

Volba z více modelů by mohla znamenat, že ChatGPT sám zvolí ten, který v dané chvíli bude vhodnější. Buď podle povahy problému, nebo třeba i aktuální výpočetní kapacity. Při přetížení sáhne k úspornějšímu o3-mini.

V každém případě je zjednodušení v podobě tlačítka Think správná cesta. V modelech, které ChatGPT nabízí, se asi už málokdo vyznal. Nepomáhaly tomu ani použité zkratky. Nebo je vám jasné, kdy a k čemu použít GPT-4o, o1, o1-mini, GPT-4 a GPT-4o mini? Tlačítko stačí.