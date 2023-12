ChatGPT zpomalil a trpí vánoční únavou, spekulují někteří uživatelé. OpenAI netuší, čím to je

Internetová komunita okolo ChatGPT se baví novou hypotézou – nazvali ji winter break hypothesis.

Někteří uživatelé si totiž poslední týdny na sociálních sítích stěžují, že jim chatbot odpovídá stručněji, jako by byl unavený. Na výtky zareagovalo i OpenAI, přislíbilo, že celou věc prošetří. Zároveň ale připomnělo, že od 11. listopadu neprovedlo v modelu chatbota žádné změny.

Hledání příčiny ale nebude jednoduché, velký jazykový model je totiž neuvěřitelně komplexní, a pokud opravdu zlobí, může to být jen nějaká vnitřní nuance související se samotným dotazem.

Ostatně, samo OpenAI v dalších tweetech píše, že při vývoji nové verze GPT pokaždé hledají tu nejvhodnější iteraci, protože finálním laděním surového velkého jazykového modelu člověkem (tzv. AI alignment) se každá z nich může chovat trošku jinak.

Hypotéza: Okolo Vánoc klesá produktivita práce, takže i kvalita publikovaného veřejného obsahu na webu, na kterém se učí LLM

Na sociálních sítích se nicméně objevila právě ona zimní hypotéza, podle které by mohl být chatbot unavený – stručnější v odpovědích, protože to platí i o lidech a datech, které generovali v předvánoční době a na kterých se velké jazykové modely učily (v prosinci klesá produktivita práce, projekty a jejich výstupy se odkládají na leden atp.). A tento sezónní charakter a jeho časový kontext se nějakým způsobem propsal i do neuronky.

Nutno opět podotknout, že to je pouze hypotéza, OpenAI nic podobného ani náznakem nepotvrdila, a pokud by to byla pravda, nabízí se otázka, jestli by se neměly stejným způsobem do sítě propsat i další globální svátky v našem kulturním okruhu, letní dovolené a tak podobně. Zábavný rébus však už zaujal hromadu expertů z oboru třeba na X.

Skutečné vysvětlení bude pravděpodobně mnohem nudnější, nicméně zatím ho nezná ani OpenAI.

Chatbot se má chovat mírně odlišně podle toho, jaký je měsíc: