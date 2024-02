ChatGPT získal paměť. Zatím si to může vyzkoušet jen pár šťastlivců, je to ale další krok vpřed na cestě k AGI

Klíčovým nedostatkem současných AI chatbotů je jejich amnézie. Každá nová debata začíná od nuly a umělá inteligence nemůže stavět na historickém kontextu. Nebohý robot nemá páru, kdo vlastně jste a netuší, jaký problém jste spolu řešili před pouhou sekundou v sousedním chatu.



ChatGPT nemá dlouhodobou paměť, a tak si vaše povely pamatuje jen v konkrétní debatě. A to ke všemu jen po určitou dobu, než se vyčerpá krátkodobá – kontextová – paměť

Pokud by tedy AI dostala schopnost paměti, byl by to další a principiálně obrovský skok vpřed na cestě směrem k univerzální umělé inteligenci AGI.

OpenAI už na tom pracuje a memorování kontextuálních informací zkouší v zatím omezené betaverzi s vybranými šťastlivci jak v bezplatném, tak prémiovém ChatGPT.



Alternativou k dlouhodobé paměti jsou Custom instructions – výchozí parametry chování, tedy jakási neměnná a ručně stanovená paměť

AI se učí sama, anebo na váš povel

Jak to funguje v praxi? ChatGPT se soustavným používáním sám učí některé popisné a opakující se informace, přičemž autoři jej nastavili tak, aby ve výchozím stavu ignoroval citlivé osobní údaje. Protože se ale jedná o chatovací AI, stačí prostě robotovi explicitně sdělit, aby si zapamatoval i nějakou konkrétní a citlivější informaci a poté s ní bude pracovat napříč debatami.



Aktivace paměti v ChatGPT. Zatím ji tam mají jen vybraní šťastlivci

Nemusejí to být jen faktografické informace, se kterými pak bude robot pracovat trvale a napříč chaty:

„chatbote, zapamatuj si, že se jmenuji Lindam je mi 35 a jsem účetní,“

Ale třeba i nastavení tónu debat:

„chatbote, zapamatuj si, že po tobě chci stručné odpovědi bez zbytečné omáčky.“

Všechny takto naučené znalosti později najdeme v konfiguraci a můžeme je promazat, případně zakázat paměť jako takovou.

Všechny naučené znalosti budeme moci smazat

OpenAI zároveň připomíná, že může na základě uživatelských pamětí zlepšovat své modely, takže je na to třeba myslet, kdyby její součástí byla nějaká opravdu citlivá informace.



Správa paměti, kterou ale zatím má k dispozici jen omezený vzorek uživatelů ChatGPT

Sběr dat je možné každopádně zakázat a firma ubezpečuje, že nepoužívá údaje z týmových a podnikových předplatných, jejichž chaty mohou obsahovat informace obchodní povahy.

Nový anonymní režim bez paměti

A protože robot s pamětí může být kvůli zaujatosti občas i na škodu, součástí novinky bude i anonymní režim – temporary chat –, jak jej známe z webových prohlížečů. V anonymní diskuzi se pak bude ChatGPT chovat stejně jako dnes.



Temporary chat je anonymní režim bez schopnosti paměti

OpenAI si nejprve otestuje schopnost paměti na vybraných betatesterech, pokud se ale nestane nějaký průšvih, časem se novinky dočkají přinejmenším předplatitelé služby ChatGPT Plus a podnikových tarifů. Paměť pronikne také do GPTs – upravených chatbotů na míru, které OpenAI představila loni na podzim.