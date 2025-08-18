ChatGPT už nebude takový psí čumák. Odpovědi GPT-5 budou vřelejší, ale ne podlézavé

Uvedení GPT-5 a nahrazení starších modelů s sebou přineslo také několik změn k horšímu. Uživatelé se mj. začali stěžovat, že chatbot odpovídá příliš chladně a odměřeně, i když v GPT-4o byl veselejší a vlídnější.
Společnost OpenAI proto v pátek aktualizovala model tak, aby byl přátelštější. „Reagujeme na zpětnou vazbu uživatelů, podle které původní verze GPT-5 působila příliš zdrženlivě a profesionálně. Rozdíly v osobnosti by měly být jemné, ale měly by znamenat znatelně přístupnější dojem,“ říká OpenAI.
ChatGPT tak bude reagovat frázemi jako „dobrá otázka“ nebo „skvělý začátek“ a obecně může uživatele více chválit. Dle interních testů prý ale GPT-5 nepřekračuje meze podlézavosti, což byla zase opačně extrémní situace, do které se dostal model GPT-4o. Ten totiž uživatele přehnaně povzbuzoval a lichotil, až to působilo neupřímně. A hlavně podporoval lidské omyly. I tento nedostatek pak OpenAI řešila aktualizací.
Zdroje a další informace: OpenAI