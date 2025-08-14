ChatGPT teď uvidí vaše e-maily, kontakty nebo kalendář. Když mu to dovolíte

OpenAI zpřístupnil uživatelům placeného ChatGPT Plus (a dříve také Pro) nové konektory do vybraných služeb Googlu. Doplní tak stávající přípojku ke GitHubu. Firma poskytuje konektory i pro Dropbox, Canvu, Box, Outlook, OneDrive, Teams, SharePoint nebo Notion, ale ty zatím nejsou dostupné v EU. Zato Gmail, Kalendář, Kontakty a Disk Google ano.
S výjimkou Disku jsou konektory přístupné ve všech chatech, Disk jen v hloubkovém výzkumu (funkce deep research). Všem samozřejmě musíte explicitně povolit. ChatGPT se sám od sebe nikde vrtat nebude.
Konektory obecně dlouží k tomu, abyste ChatuGPT dodali data skrz API jiných služeb, aniž byste je museli ručně nahrávat do chatu. Jen obě služby propojíte a chatbot si pak e-maily, kontakty, kalendář nebo soubory vyhledá sám. Následně se může na data odkazovat nebo je nějak na vstupu zpracovávat. Neumí však zapisovat nebo posílat e-maily.
Prompty pak mohou vypadat například takto:
- Najdi v Gmailu všechny e-maily od [jméno/firmy] z posledních 30 dní a udělej mi krátký souhrn.
- Najdi v Gmailu e-mail s fakturou za [název služby] za měsíc červenec a vypiš částku.
- Vyhledej dokumenty vytvořené tento týden, které obsahují slovo „rozpočet“.
- Najdi mi v kalendáři volný termín příští týden na hodinovou schůzku.
- Napiš mi přehled všech událostí na příští týden včetně míst a účastníků.
- Kdo z mých kontaktů pracuje ve firmě [název firmy]?
Tedy takhle by to mělo fungovat v ideálním případě. Osobně s tím zkušenost nemám, ale kolega Marek Lutonský zkoušel ChatuGPT zpřístupnit kalendář, avšak chatbot z něj stejně nedokázal nic užitečného přečíst.
Pokud budete chtít data z Googlu zpřístupnit také, určitě si zkontrolujte Nastavení -> Ovládací prvky pro data -> Vylepšovat model pro každého. Obvykle tuto možnost budete chtít nechat vypnutou. V opačném případě totiž může ChatGPT trénovat své modely i na datech, která máte právě v Gmailu atd.
Sám Google mimochodem také vpustil svého AI chatbota Gemini do Gmailu a dalších služeb. Budete k tomu však potřebovat buď placený účet Workspace, nebo předplatné Google AI za 550 Kč měsíčně.
