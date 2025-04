ChatGPT si bude pamatovat všechno, co mu řeknete. Zatím však ne v EU

Společnost OpenAI dnes výrazně aktualizovala ChatGPT. Chatbot si již bude pamatovat veškeré dřívější konverzace a může se na ně odkazovat nebo z nich vytahovat informace do budoucích zpráv. Novinka je zatím dostupná pro předplatitele Plus a Pro. Účty Team, Enterprise a Edu se dočkají v následujících týdnech. O bezplatné verzi firma nemluví.

Češi i Slováci si však zatím musí nechat zajít chuť, protože země Evropského hospodářského prostoru, Británie, Švýcarsko, Norsko a Island k novince přístup nemají. OpenAI bude muset nejprve vyřešit legislativní záležitosti kvůli nakládání s osobními daty.

Funkci pochopitelně bude možné vypnout, případně použít dočasný chat, který zapsané informace po zavření smaže. ChatGPT už v současnosti obsahuje paměť, ta funguje i u nás, ale pro kontext nechodí nekonečně do minulosti. Jednotlivé vzpomínky, které chatbot přidal do seznamu jako důležité, můžete v nastavení (chatgpt.com/#settings/Personalization) odstranit.

Odkazování se na předchozí chaty bude mít v nastavení zvláštní položku a podle všeho půjde jen zapnout/vypnout.