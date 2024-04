Placený ChatGPT je teď schopnější a chytřejší. Přešel na lepší model GPT-4 Turbo s daty jen pár dní starými

OpenAI oznámilo, že uživatelé placených tarifů ChatGPT Turbo a Enterprise nově mají přístup k pokročilejšímu jazykovému modelu GPT-4 Turbo. Ten firma představila loni v listopadu spolu s dalšími zlepšováky. Doteď byl GPT-4 Turbo dostupný jen skrz API (případně v Copilotu), až nyní zamířil i do chatbotu.

Turbo oproti základní verzi dokáže pracovat s delším kontextem až 128 tisíc token (přibližně 300 normostran), dříve to bylo jen 8 tisíc. Slibuje dvakrát až třikrát efektivnější provoz, je tedy rychlejší a levnější. A posunuly se i jeho znalosti. GPT-4 se původně trénovalo na datech do září 2021, Turbo pak znalo i události z dubna 2023. Společnost OpenAI ale mezi tím GPT-4 Turbo několikrát aktualizovala a znalosti čerstvě posunula až do 9. dubna 2024, tedy tři dny nazpět.

Náš firemní ChatGPT Plus sice nadále tvrdí, že jeho znalosti končí v dubnu 2023, ale dokázal už přesně popsat teroristický útok v ruském Krasnogorsku, který se odehrál 22. března. To nemusí být jen díky novějším znalostem, ale též přístupu k vyhledávači a čerstvým datům z webu.

Novější znalosti pomohly ChatGPT také k lepším výsledkům v benchmarcích měřících schopnosti AI podobně jako u školních testů. V šesti ze sedmi testů byl novější model lepší než ten v letošního ledna. Claude 3 od Anthropicu je však s výjimkou matematických úloh více než důstojným soupeřem.