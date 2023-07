ChatGPT pomáhá tvořit kvalitnější texty lidem, kteří nejsou v psaní příliš dobří, zjistil výzkum MIT

Podle nové studie odborníků z Massachusettského technologického institutu (MIT) může ChatGPT pomoci lidem psát rychleji a lépe. Nástroj postavený na umělé inteligenci pomáhá zejména těm, kteří jsou v oblasti psaní méně schopní, a zvyšuje jejich úroveň tak, že se blíží úrovni zdatnějších jedinců.

Výsledky vyvolávají otázky, zda ChatGPT a podobné nástroje nahradí lidskou práci. Podle autorů zjištění naznačují i možné sociální přínosy. „Mohlo by to znamenat, že bychom v dlouhodobém horizontu mohli zaznamenat snížení nerovnosti, protože se vyrovná výkonnost různých skupin,“ říká doktorandka ekonomie na Massachusettském technologickém institutu a spoluautorka studie Whitney Zhang.

S ChatGPT rychleji a kvalitněji

Když byl v listopadu 2022 spuštěn ChatGPT, široce se spekulovalo o tom, jak tento nástroj, který na požádání generuje souvislý text, ovlivní trh práce. Zhang spolu se svým kolegou Shakkedem Noyem, rovněž doktorandem ekonomie na MIT, proto navrhla experiment, jehož cílem bylo zjistit, jaký vliv má chatbot na produktivitu pracovníků. Výsledky byly minulý týden publikovány v odborném časopise Science.

Vědci najali 453 vysokoškolsky vzdělaných odborníků, včetně marketérů, autorů grantů a manažerů, a požádali je, aby napsali tiskové zprávy, krátké zprávy, analytické plány a další texty. Po dokončení úvodního úkolu byla přibližně polovina účastníků instruována, aby se zaregistrovali do ChatGPT a použili službu k vytvoření druhého textu, pokud se jim bude zdát užitečný.

Skupina pracující s chatbotem dokončila druhý úkol výrazně rychleji: v průměru za 16 minut, zatímco skupině, která k němu neměla přístup, to průměrně trvalo 27 minut. Autoři poté nechali hodnotit kvalitu textů na sedmibodové stupnici zkušené odborníky. Nárůst hodnocení mezi prvním a druhým textem byl u skupiny s přístupem k chatbotu v průměru o 18 % vyšší než u skupiny, která k němu přístup neměla.

Vezme ChatGPT lidem práci?

Zvýšení kvality bylo větší u účastníků, kteří v prvním úkolu získali nízké skóre. Jejich výsledek se při použití ChatGPT zvýšil o 1 až 2 body, zatímco ti, kteří původně získali vysoké skóre, si ho při použití ChatGPT udrželi. Čas potřebný k dokončení druhého úkolu se snížil bez ohledu na to, zda účastníci měli v prvním úkolu vysoké nebo nízké skóre.

„Má to téměř demokratizační efekt,“ říká ekonom Robert Seamans ze Sternovy obchodní školy Newyorské univerzity, který se na výzkumu nepodílel. Dodal, že: „Větší prospěch by z toho měli méně zkušení pracovníci.“

Znamená to, že by nástroje umělé inteligence mohly zcela nahradit některé pracovníky? „Většina zaměstnání zahrnuje velké množství různých úkolů a psaní je jejich součástí. Tuto část lze usnadnit a rozšířit pomocí jazykových modelů, ale všechny ostatní části stále existují a budou stále vyžadovat lidi, alespoň prozatím,“ konstatuje ekonom z think tanku The Brookings Institution Anton Korinek.