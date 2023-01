ChatGPT nezmění jen Bing. Napíše za vás e-mail v Outlooku nebo dokument ve Wordu

Je to jen pár dní, kdy se začalo šuškat, že Bing ovládne umělá inteligence. Díky investici Microsoftu do podniku OpenAI by vyhledávač místo seznamu webových stránek pod sebou mohl brzy odpovídat na konkrétní otázky ve větách. Jenže to zřejmě není všechno, Microsoft by umělou inteligenci mohl šířeji využít v klasických nástrojích Office.

Nevíme kdy, podle magazínu The Information však Redmondští chtějí nabídnout schopnosti ChatGPT ve Wordu, PowerPointu, Outlooku a dalších aplikacích. Umělá inteligence by v tomto případě do určité míry za vás odpovídala na e-maily, pomáhala tvořit odstavce textu nebo segmenty prezentace.

Jen byste ji nasměrovali. Místo toho, abyste např. vymysleli přesnou formulaci e-mailu, jehož prostřednictvím se omluvíte z práce, napíše ho za vás Outlook sám. Jen mu dáte pokyn ve smyslu „odepiš Lukášovi, ať si ten článek napíše sám, protože jeho schopnosti jsou nadřazené členům redakce“. Teď samozřejmě zjednodušuji a píši v nadsázce, ale lidský element může být v tomto typu komunikace značně odsunut do pozadí.

Případné limitace neznáme a patrně je ještě nezná ani sám Microsoft. Zatímco nový Bing by dle neoficiálních informací měl být spuštěn do konce března, nasazení ChatGPT v nástrojích Office časově ukotvené není. Podle zdrojů The Information se v Microsoftu přes rok snaží vyprodukovat osobní nástroje založené na umělé inteligenci právě pro psaní e-mailů nebo dokumentů.

Redmondští ji trénují na datech svých zákazníků a zákaznic. To mj. znamená, že musí dávat velký pozor na to, aby tato data neunikla a neměli k nim omylem přístup např. jiní zákazníci. Různé pomocné nástroje v Office najdeme, respektive bychom našli dřív. Typickým příkladem byla Sponka ve Wordu.



Technologie jako ChatGPT může změnit mnohé aspekty nástrojů Office.

Word vám třeba může napsat text na zakázku

Vývoj sofistikovanějších nástrojů je složitý a vývojový tým si je podle všeho vědomý, že nepovedená funkce přijde vniveč, protože ji lidé prostě vypnou. Snaha o zakomponování generování textu není nová zejména v e-mailu. Dnešní Gmail nebo Outlook navrhují odpovědi. Ke generování souvislých textů to má daleko, jde však o zárodek věcí budoucích.

Technologie jako ChatGPT nemusí sloužit jen ke generování textu ve Wordu. Podobně jako má potenciál změnit Bing, může také zlepšit vyhledávání e-mailů v Outlooku. I o tohle se Microsoft prý snaží. Na konkrétní výsledky si zřejmě ještě počkáme.

Zdroje: The Information via Thurrott.com