ChatGPT mohl mít mnohem nudnější název. O tom finálním se rozhodlo na poslední chvíli

Do podcastu Business Insideru přijali pozvání Mark Chen a Nick Turley z OpenAI. Ten první vede výzkumný tým, druhý dohlíží na celé ChatGPT. V diskuzi přitom prozradili, že finální název chatbotu vymysleli den před spuštěním služby.

Původně se totiž pracovalo s doslovným názvem Chat with GPT-3.5. OpenAI do té doby vyvíjela velké jazykové modely, konkrétně rodinu GPT (Generativní předtrénovaný transformátor). Chatbot byl první službou, kterou firma cílila na běžné uživatele. Chat with GPT-3.5 bylo ale příliš krkolomné jméno, a tak jej museli nějak zkrátit.

ChatGPT odstartoval 30. listopadu 2022 a během dvou měsíců získal přes 100 milionů uživatelů. Letos v březnu už firma při jednom soudním líčení prozradila, že má 600 milionů aktivních uživatelů. Naprostá většina z nich samozřejmě netuší, co je to GPT. Jenže stejně tak neví, že Google se inspiroval v čísle označovaném jako googol (jednička a sto nul).