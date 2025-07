ChatGPT má již 700 milionů uživatelů. Nejlepší model GPT-5 dorazí v srpnu

Podle zdrojů listu The Information dokázala společnost OpenAI zdvojnásobit tržby oproti loňsku. Na základě predikce založené na příjmech z prvních sedmi měsíců roku 2025 budou celoroční tržby činit okolo 12 miliard dolarů, na firemní účty tak každých třicet dní dorazí miliarda.

Skladbu příjmů neznáme. OpenAI není veřejně obchodovatelná firma, takže tyto detaily zveřejňovat nemusí. Není tak jasné, kolik utrží na předplatném, API nebo licencích. Nevíme také, jestli těch 12 miliard ročně dokáže pokrýt provozní náklady.

The Information dále zjistil, že alespoň jednou týdně použije ChatGPT již 700 milionů lidí, většina z nich se spoléhá na bezplatnou verzi, kterou zatím OpenAI nemá jak monetizovat. Každý den pak ChatGPT odpoví na 2,5 miliardy dotazů. A v dohledné době budou odpovědi promyšlenější.

Šéf a spoluzakladatel OpenAI prozradil, že GPT-5 dorazí již brzy. Podle zdrojů The Verge se start chystá na srpen. Klidně to může být už příští týden, naznačovala by to i nová funkce v Copilotu od Microsoftu, který používá technologie od OpenAI. Čerstvě se tam objevil tzv. chytrý režim, jenž má automaticky vyhodnocovat, jestli bude nad výsledkem pomalu/hluboce přemýšlet, nebo odpoví rychle. Což je věc, kterou má umět i GPT-5.

Nebylo by to poprvé, co Microsoft rozšíří nový model dřív než OpenAI. Také GPT-4 ve velkém nasadil rychleji. Coby největší investor má k technologiím od OpenAI přednostní přístup.