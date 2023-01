ChatGPT je už součástí Googlu a prohlížečů. Zatím ale jen neoficiálně jako doplněk Merlin

Microsoft chce integrovat technologii ChatGPT do svých produktů, už teď ho ale můžete mít přímo v Chromu a Firefoxu.

Vývojáři ze studia Foyer vyrobili doplněk Merlin, který bude v prohlížeči reagovat na klávesovou zkratku, dále jej najdete v kontextové nabídce, a dokonce i přímo ve vyhledávači Google.

ChatGPT přímo v prohlížeči Chrome a Firefox

Jak to funguje v praxi? Asistent Merlin používá veš výchozím stavu klávesovou zkratku CTRL+M, kterou ale v Chromu změníte na této interní adrese. Poté vyskočí dialog, do kterého můžete položit libovolný dotaz jako na webu OpenAI.



Stiskl jsem CTRL+M a vyskočilo okénko Merlina

I když rozhraní doplňku komunikuje anglicky, samotná technologie ChatGPT přečetla dostatek studijních textů i v češtině, takže samozřejmě můžete pokládat otázky i v rodné řeči.



Odpověď Merlina na dotaz. Mějte na paměti, že samotný ChatGPT na pozadí pracuje s daty do roku 2021, kdy podle dostupných dat naposledy prošel zdroje na internetu a naučil se je

Najdete ho i v kontextové nabídce

Druhou možností, jak vyzkoušet Merlina, je kontextová nabídka. To se hodí pro případy, kdy chcete dohledat kontext. Stačí tedy označit cokoliv na stránce, v nabídce pod pravým tlačítkem myši vybrat „Give context to Merlin“ a doplněk text předvyplní do formuláře.



Dohledání informací s ručním dovětkem „pták,“ díky kterému Merlin skrze ChatGPT odpověděl česky

Pokud se rovnou nezobrazí odpověď, stačí klepnout na ikonku pro obnovení, která přikáže ChatGPT, aby sesumíroval novou odpověď.

Nikdo není dokonalý a ChatGPT není výjimkou

A konečně do třetice ještě ten Google. Když na jeho webu cokoliv vyhledáte, Merlin do záhlaví vloží tlačítko pro analýzu stejného dotazu i skrze ChatGPT.



Merlin integrovaný do výsledků Googlu. Ten byl ale tentokrát mnohem inteligentnější

Na příkladu výše se už ale ukazuje přetrvávající neduh jazykové neuronky, která stojí za ChatGPT. Sice si přečetla s trochou nadsázky celý internet a snažila se hledat vazby mezi slovy, čímž vznikla její zdánlivá znalost téměř všeho, jenže příliš často se plete a píše naprosté nesmysly. Byť s hezkým slohem.

Na technologii je tak třeba i nadále nahlížet jako na experiment se zajímavým potenciálem, rozhodně se ale nevyplatí pomocníka ChatGPT, respektive Merlina, používat jako respektovaný zdroj vědomostí. Na to je ještě příliš brzy. Nehledě na to, že i nadále umí pracovat jen s informacemi publikovanými do roku 2021 – zatím se neumí kontinuálně učit neustálým pročítáním změn na webu.

Zdrojáky na GitHubu

Základní zdrojové kódy doplňku najdete i na GitHubu pod názvem Ooogle-it, zdatnější kodéři si tedy mohou vyrobit svého vlastního Merlina.

Není to vůbec těžké, i ten originální totiž jen využívá aplikačního rozhraní OpenAI, a je tak hezkou ukázkou potenciálu AIaaS (AI as a Service). Ta se v různých podobách stane v následujících letech samozřejmou součástí webů i softwaru podobně jako jiné oblíbené služby a knihovny.