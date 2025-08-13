ChatGPT Go by mohl stát jen stovku měsíčně. OpenAI jej spouští v prvních zemích

Jen týden po prvních náznacích se nový tarif ChatGPT potichu objevil v nabídce. Zatím je dostupný zřejmě jen v Indii, a navíc ne u všech uživatelů. OpenAI jej tak nejspíš stále jen testuje, ostatně hasí teď požáry napáchané s GPT-5. Už si však můžeme představit, co ChatGPT Go nabídne.
V Indii stojí 399 rupií včetně daně, v přepočtu 96 Kč, je tak pětkrát levnější než tarif Plus. A jak jsme očekávali, funkčně se nachází někde mezi ním a bezplatným Free. Má například vyšší limity pro nahrávání souborů, generování obrázků nebo větší paměť, ale nenabízí pokročilé uvažování (resp. zřejmě jen jeden dotaz denně jako Free), generování obrázků bude pomalejší, chybí agentní funkce, Sora, pokročilá analýza dat, projekty, úkoly a vlastní GPT.
|Funkce
|Free
|Go
|Plus
|Pro
|Cena za měsíc
|-
|399 INR (96 Kč)
|1999 INR (480 Kč)
|19 990 INR (4800 Kč)
|Přístup k GPT-5
|✔
|✔
|✔ s pokročilým uvažováním
|✔ s profesionálním uvažováním
|Nahrávání souborů
|Omezené
|Rozšířené
|Rozšířené
|Neomezené
|Tvorba obrázků
|Omezená a pomalejší
|Rozšířená
|Rozšířená a rychlejší
|Neomezená a rychlejší
|Hluboký výzkum
|Omezený
|Omezený
|Rozšířený + režim agenta
|Maximální + režim agenta
|Paměť a kontext
|Omezené
|Delší
|Rozšířené
|Maximální
|Pokročilá analýza dat
|—
|✔
|✔
|✔
|Projekty, úkoly a vlastní GPT
|—
|—
|✔
|Rozšířené
|Tvorba videí Sora
|—
|—
|✔
|Rozšířená
|Agent Codex
|—
|—
|✔
|Rozšířený
|Výzkumný náhled nových funkcí
|—
|—
|—
|✔
Smysl tak bude mít hlavně u uživatelů, kteří tvoří více obrázků a kteří nechtějí tolik čekat. V bezplatných účtech teď platí omezení 10 zpráv pro GPT-5 za pět hodin, poté se chatbot přepne do hloupějšího modelu GPT-5 mini. Přesné limity pro Go zatím OpenAI nikde neuvádí, ale mohly by být stejné jako u Plus, tedy 160 zpráv za tři hodiny.
Zdroje a další informace: OpenAI, Tibor Blaho