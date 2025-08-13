Živě Premium
ChatGPT Go by mohl stát jen stovku měsíčně. OpenAI jej spouští v prvních zemích | Ilustrace: AI Gemini

ChatGPT Go by mohl stát jen stovku měsíčně. OpenAI jej spouští v prvních zemích

Lukáš Václavík
13. srpna 2025
  • ChatGPT Go se objevil v nabídce, zatím pouze v Indii.
  • Tarif je pětkrát levnější než Plus, ale má několik omezení.
  • Je však méně limitovaný než bezplatný Free.

Jen týden po prvních náznacích se nový tarif ChatGPT potichu objevil v nabídce. Zatím je dostupný zřejmě jen v Indii, a navíc ne u všech uživatelů. OpenAI jej tak nejspíš stále jen testuje, ostatně hasí teď požáry napáchané s GPT-5. Už si však můžeme představit, co ChatGPT Go nabídne.

V Indii stojí 399 rupií včetně daně, v přepočtu 96 Kč, je tak pětkrát levnější než tarif Plus. A jak jsme očekávali, funkčně se nachází někde mezi ním a bezplatným Free. Má například vyšší limity pro nahrávání souborů, generování obrázků nebo větší paměť, ale nenabízí pokročilé uvažování (resp. zřejmě jen jeden dotaz denně jako Free), generování obrázků bude pomalejší, chybí agentní funkce, Sora, pokročilá analýza dat, projekty, úkoly a vlastní GPT.

Funkce Free Go Plus Pro
Cena za měsíc - 399 INR (96 Kč) 1999 INR (480 Kč) 19 990 INR (4800 Kč)
Přístup k GPT-5 ✔ s pokročilým uvažováním ✔ s profesionálním uvažováním
Nahrávání souborů Omezené Rozšířené Rozšířené Neomezené
Tvorba obrázků Omezená a pomalejší Rozšířená Rozšířená a rychlejší Neomezená a rychlejší
Hluboký výzkum Omezený Omezený Rozšířený + režim agenta Maximální + režim agenta
Paměť a kontext Omezené Delší Rozšířené Maximální
Pokročilá analýza dat
Projekty, úkoly a vlastní GPT Rozšířené
Tvorba videí Sora Rozšířená
Agent Codex Rozšířený
Výzkumný náhled nových funkcí

Smysl tak bude mít hlavně u uživatelů, kteří tvoří více obrázků a kteří nechtějí tolik čekat. V bezplatných účtech teď platí omezení 10 zpráv pro GPT-5 za pět hodin, poté se chatbot přepne do hloupějšího modelu GPT-5 mini. Přesné limity pro Go zatím OpenAI nikde neuvádí, ale mohly by být stejné jako u Plus, tedy 160 zpráv za tři hodiny.

Zdroje a další informace: OpenAI, Tibor Blaho
