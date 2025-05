ChatGPT čeká ještě spousta práce a slučování technologií. GPT-5 je pouze začátek

Společnost OpenAI chce v nadcházejících měsících spustit nový model GPT-5, který by měl konečně spojit různé technologie vyvíjené separátně pro odlišné modely.

Poprvé se spojí obě souběžně vyvíjené větve modelů GPT a oX (o1, o3). Od GPT-5 už tak všechny modely budou přemýšlivé, ale zároveň nabídnou multimodalitu pro práci s netextovým obsahem. Vize je taková, že uživatel ChatGPT nebo API bude mít jen jeden model a nebude muset řešit, jestli je vhodný pro danou věc. GPT-5 bude vhodný pro všechno.

Jerry Tworek, který ve firmě vede výzkumný tým z pozice viceprezidenta, pak na Redditu přiblížil, že to je pouze první krok. S GPT-5 se už možná nebudou přepínat modely, ale OpenAI má stále několik odlišných nástrojů fungujících zvlášť, které by také chtěla spojit na jedno místo.

„GPT-5 je náš další základní model, jehož cílem je jednoduše zlepšit vše, co naše současné modely umí, a zároveň snížit potřebu přepínání mezi různými modely. Už teď máme produkt, který dokáže pracovat s vaším počítačem – jmenuje se Operator, zatím jde o výzkumné demo, ale plánujeme pro něj brzy některá vylepšení a pak by se z něj mohl stát velmi užitečný nástroj. Hodně z toho, co musíme udělat, spočívá v tom, že tyto nástroje (Codex, Operator, Deep Research, paměť) nakonec propojíme tak, aby působily jako jeden celek,“ říká Tworek.

Časem tak ChatGPT bude umět psát, programovat, mluvit, vidět i poslouchat, ale zároveň si bude pamatovat předchozí konverzace, dělat hloubkové výzkumy, přes Operatora kompletně ovládat web a pomocí Codexu programovat jako vývojář na juniorní pozici.

Nový Codex

Tworek se k debatě o GPT-5 dostal právě v kontextu Codexu, který společnost OpenAI v těchto dnes spouští v placených účtech Pro, Team, Enterprise, a brzy i Plus a Edu. Nabídne dosud nejlepšího pomocníka pro vývojáře. Je to AI agent schopný pracovat na mnoha úlohách současně, umí psát kód, opravovat chyby, vysvětlovat či navrhovat pull requesty. Běží na modelu codex-1, což je upravený o3, aktuálně nejpokročilejší přemýšlivá technologie od OpenAI.