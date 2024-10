Canvas v ChatGPT připomíná Dokumenty Google s lidským parťákem. Tady ale společně píšete nebo programujete s AI

V posledních letech se na scéně objevilo hned několik specializovaných AI asistentů pro vývojáře. OpenAI o ně nechce přijít, a tak všem předplatitelům ChatGPT čerstvě nabídlo speciální režim GPT-4o with Canvas. Časem funkce zamíří také do bezplatné verze.

Když v něm položíte chatbotovi nějakou komplexní otázku – třeba:

Napiš program v JS a HTML, který aktivuje mikrofon a začne poslouchat. Jakmile se ozve nějaký výraznější zvuk (zvýší se hlasitost atp.), spusť nahrávání. Jakmile souvislý zvuk skončí (pracuj s nějakou časovou prodlevou, třeba 3 sekundy ticha), na stránce vytvoř odrážku s aktuálním datem a časem s odkazem ke stažení zvuku a pokračuj v poslechu. Sezení ukončíme stisknutím ESC.

ChatGPT se přepne do nového pohledu. Původní chat se přesunul do levého postranního panelu a tělo stránky nyní vyplní interaktivní okno s vytvořeným kódem, které má už rysy běžného editoru pro programátory.

GPT-4o with Canvas v akci:

Editor pro programátory přímo v ChatGPT

To znamená, že můžete do kódu přímo zasahovat, upravit jej a debatovat o jeho konkrétních částech s chatbotem. Prostě označíte text, který se vám nelíbí, anebo mu nerozumíte, a klepnete na tlačítko Ask ChatGPT.



Označil jsem kus kódu, vyskočila bublina Ask ChatGPT a já se na něco zeptal. Stejně tak bych mohl požádat o přepis jen této části atp.

V pravém dolním rohu okna zároveň objevíte sbalenou nabídku Code review, kde na vás čekají další nástroje: Převod do jiného jazyka, hledání chyb, automatické přidávání komentářů (je skvělé, že je tam ChatGPT necpe automaticky jako doposud) a další speciality.

Neméně důležitou funkcí jsou i tlačítka zpět a vpřed, kterými můžete vrátit každý zásah, pokud se zrovna úplně nepodařil. Nechybí totiž jednoduché verzování. To je dobré, ChatGPT má totiž světlé i slabé chvilky a celý kód dokáže snadno zmrvit – zvláště když to nebude obvyklý JS a Python, které zná zdaleka nejlépe, ale něco exotičtějšího; třeba systémové programování v C/C++ s využitím nejrůznějších frameworků.



Code review umí hledat chyby, doplní komentáře (tento případ) a když se podíváte do pravého horního rohu, najdete tam klíčová tlačítka zpět a vpřed, všechny změny totiž můžete vrátit

Zvládne i recept na bábovku a jakýkoliv brainstorming

Nové rozhraní ocení i neprogramátoři, podobným způsobem totiž můžete pracovat i nad jakýmkoliv jiným problémem. Třeba nad receptem na bábovku, plánem na dovolenou a tak dále.



Rozhraní Canvas si můžete vynutit i tehdy, když si ChatGPT myslí, že není potřeba

ChatGPT totiž sice nemusí rozhraní Canvas vyvolat vždy – zvláště pokud se opravdu nebude jednat o programování –, nicméně ho k tomu jednoduše přinutíte příkazem: „use canvas.“ I v tomto případě ale musíte z roletky nejprve vybrat správný model a musíte jej mít proto pochopitelně k dispozici.