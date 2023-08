ChatGPT analyzuje více souborů najednou a má nové klávesové zkratky. Přišlo však o adresu AI.com

Chatbot, který šílenství kolem AI loni koncem listopadu nastartoval, láká na nové funkce. OpenAI pracuje na několika vylepšeních, které se mají ve službě objevit v průběhu tohoto týdne. Některé se nám už po odhlášení a opětovném přihlášení ukázaly.

Šestici novinek sice výrobce oznámil v rychlosti, ale nejde pokaždé o zanedbatelné přídavky:

Nahrávání více souborů. Tohle je potenciálně přelomová novinka, protože chatbot vám takhle pomůže s analýzou nebo srovnáním více souborů. Proto také nebude dostupná zdarma, ale jen v tarifu Plus s betaverzí Code Interpreteru.

GPT-4 bude výchozí. To znamená, že pokud si platíte ChatGPT Plus, nebudete v každém novém chatu muset ručně určovat, že chcete tento model použít. Zatím bylo výchozím modelem starší GPT-3.5 a řešilo se to skripty nebo doplňky.

Klávesové zkratky. Chatbot nově rozpozná příkazy jako Ctrl+Shift+; (zkopírovat poslední blok kódu) nebo Ctrl+/ (zobrazit kompletní seznam).

Příklady dotazů. Prázdná stránka může působit zastrašujícím dojmem, tvrdí výrobce. Raději tak ukáže, na co všechno a jak se můžete chatbotu ptát. Podobně to dělá Bing Chat.

Návrhy odpovědí. Konverzace může pokračovat jedním klepnutím. Chatbot vám nabídne několik relevantních odpovědí, které téma rozvinou. Podobně to dělá Bing Chat.

Zůstanete přihlášení. Služba vás už nebude nutit k tomu, abyste se každé dva týdny znovu přihlásili. Uvítací obrazovka prý bude vřelejší.

Mění se nejen ChatGPT, ale i kontext kolem něj. Lukrativní adresa ai.com vedla dříve na web ChatGPT, v současnosti to už neplatí. Několik dní se přesměrovává raději na adresu x.ai, která patří Elonu Muskovi, jak písmeno x naznačuje. Doména ai.com s ohledem na boom AI téměř jistě patří k nejdražším v historii.

Připomínáme, že ChatGPT se nedávno vylouplo také na mobilech s Androidem.

